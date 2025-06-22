Поэт и муза - Лангу на написание стихов на русском вдохновил КГБ? 2 3328

Культура
Дата публикации: 22.06.2025
grani.lv
Изображение к статье: Поэт и муза - Лангу на написание стихов на русском вдохновил КГБ?

20 июня на сцене Театра протестной культуры в Риге состоялась премьера перформанса «Родник», созданного по мотивам стихов Лианы Ланге. Постановка заявлена как пластически-поэтическое исследование «человеческой природы, внутренней правды и социальной лжи».

Основанием для спектакля послужили стихотворения Ланги, опубликованные в 1988 году в журнале Родник — русскоязычной версии латышского литературного журнала Avots.

В соцсетях поэтесса скептично отозвалась о приглашении себя на премьеру:

«От этого „Театра протеста“ получила приглашение на спектакль — по моим трём стихам, опубликованным по-русски в журнале Rodnik 37 лет назад, которые тогда опубликовал мой друг Владис Спаре.

Поскольку тогда публикация на латышском была невозможна из-за преследований КГБ, Владис рискнул и помог, так как был там главным редактором.

К сожалению, качество приглашения от театра меня не убедило — Кай Гэ даже не знал, что Родник был серьёзным журналом, а не газетой, как было написано в помпезном приглашении, которое я приложила :-)

Кроме того, мои три опубликованных по-русски стихотворения не „вдохновили целое поколение“, как там написано :-)

Как всегда — русский врёт, а LSM RU это ещё и пиарит!»

Напомним: Avots как латышский литературный журнал начал выходить с 1987 года, за год до публикации стихов Ланги в Роднике. При этом многие авторы печатались в Avots на латышском языке без особых затруднений. Почем КГБ преследовало именно Лиану Лангу - депутат Рижской думы не раскрыла в своем комментарии.

#русский язык #КГБ
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
