"Мы должны знать, как правильно называть наши главные летние праздники"! - Поучает у себя в соцсети Х верховный деруссификатор Лиана Ланга. Ей возражают.

Она рассказывает такую историю. В начале XX века композитор Эмиль Мелнгайлис предложил переименовать Янов день в праздник Лиго. Позднее он признал это "ошибкой молодости". А в 1945 году советская власть переименовывает Янов день в праздник Лиго с целью создать советский пропагандистский праздник. В современной Латвии официальные выходные на Янов день - 23 и 24 июня".

Ланге отвечают:

Тетя Ланга, латыши праздник празднуют 20 или 21 июня, как в котором году выпадает солнцестояние. Те, кто празднует 23 и 24-го, уже отрабатывают советскую пропаганду. Независимо от того, называется ли это Лиго, Янов, Брониславов день или как-либо иначе.

На что тетя Лангабижается и пишет, что "мы с вами не родственники".

В спор вступают другие:

Очень интересная дискуссия, ведь кажется, что употребляются слова aplīgot, ielīgot, ночь Лиго. В Шкафу дайн сотни народных песен с līgo и ни одной с jāņo. Я все же, как истинный латыш, остановлюсь на Лиго!

В какой связи вечер Лиго надо называть Яновым вечером? Тогда, может быть, предложите и все песни Лиго с līgo, līgo срочно заменить на jāņo, jāņo? Совсем уже ку-ку.

Нет документальных свидетельств того, что он официально предлагал переименовать Яни, а также доказательств того, что он «признал это ошибкой молодости».

Другие предлагают называть проаздник днем коляды.

Еще один приводит веский аргумент: Ээээ... А как же «Лачплесис», опубликованный Андреем Пумпуром еще в 1888 году?! Он ошибся, да?!