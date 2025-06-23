Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Иванов день? Ланга взбесила всех, напомнив, как правильно называть главный латышский праздник 10 6100

Культура
Дата публикации: 23.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Иванов день? Ланга взбесила всех, напомнив, как правильно называть главный латышский праздник

"Мы должны знать, как правильно называть наши главные летние праздники"! - Поучает у себя в соцсети Х верховный деруссификатор Лиана Ланга. Ей возражают.

Она рассказывает такую историю. В начале XX века композитор Эмиль Мелнгайлис предложил переименовать Янов день в праздник Лиго. Позднее он признал это "ошибкой молодости". А в 1945 году советская власть переименовывает Янов день в праздник Лиго с целью создать советский пропагандистский праздник. В современной Латвии официальные выходные на Янов день - 23 и 24 июня".

Ланге отвечают:

  • Тетя Ланга, латыши праздник празднуют 20 или 21 июня, как в котором году выпадает солнцестояние. Те, кто празднует 23 и 24-го, уже отрабатывают советскую пропаганду. Независимо от того, называется ли это Лиго, Янов, Брониславов день или как-либо иначе.

На что тетя Лангабижается и пишет, что "мы с вами не родственники".

В спор вступают другие:

  • Очень интересная дискуссия, ведь кажется, что употребляются слова aplīgot, ielīgot, ночь Лиго. В Шкафу дайн сотни народных песен с līgo и ни одной с jāņo. Я все же, как истинный латыш, остановлюсь на Лиго!

  • В какой связи вечер Лиго надо называть Яновым вечером? Тогда, может быть, предложите и все песни Лиго с līgo, līgo срочно заменить на jāņo, jāņo? Совсем уже ку-ку.

Нет документальных свидетельств того, что он официально предлагал переименовать Яни, а также доказательств того, что он «признал это ошибкой молодости».

Другие предлагают называть проаздник днем коляды.

Еще один приводит веский аргумент: Ээээ... А как же «Лачплесис», опубликованный Андреем Пумпуром еще в 1888 году?! Он ошибся, да?!

×
Читайте нас также:
#лиго #латышский язык
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
57
1
1
3
2
5

Оставить комментарий

(10)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео