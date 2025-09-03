Baltijas balss logotype
Культура
Дата публикации: 03.09.2025
LETA
А можно и по лицу получить... Молодые поэты приглашают на чтение стихов в трамвае

Молодые поэты в честь 500-летия латышской книги приглашают на чтение стихов в 1-м трамвае в Риге, который отправляется из Юглы в 14:11 и будет следовать по маршруту Югла-Иманта-Югла, об этом агентству LETA сообщила представительница цикла мероприятий «500 лет латышской книге» Латвийской национальной библиотеки (LNB) Айва Розенберга.

Любители поэзии могут присоединиться к поездке на любой остановке маршрута 1-го трамвая и послушать чтения молодых поэтов. В поэтическом путешествии примут участие авторы Эмия Григорьева, Элина Вендия Рибена, Александер Барон, Мария Луиза Мелке, Вальтерс Либертс, Мара Улме, Патриция М. Кейша, Паула Луция Леиня и Бетя Звейниеце. Мероприятие организовано ЛНБ совместно с SIA «Rīgas satiksme» и Латвийским союзом писателей (LRS) и проходит в рамках цикла мероприятий ЛНБ «500 лет латышской книге».

Кроме того, в студии ЛНБ была записана передача, посвященная «500 годам латышской книге» и «Дням поэзии 2025», в котором писатель и председатель LRS Арно Юндзе, а также поэты Эрика Берзиня и Мара Улме ищут ответы на ряд вопросов, например, что для каждого из них означает печатное слово, куда нужно пойти в эти Дни поэзии и какова роль поэта, писателя в латышском книгоиздательстве. Также в беседе с Розенбергом гости радиопередачи пытаются представить, что будет с латышскими книгами и языком в следующие 500 лет.

С 6 по 13 сентября НБЛ в сотрудничестве с молодыми латышскими поэтами посвящает Дням поэзии специальный час поэзии. Каждый из этих дней в атриуме библиотеки посетители смогут послушать чтение стихов Эмили Григорьевой, Бетии Звейниеце, Вальтера Либерта и Элины Вендии Рибены. Час поэзии с 6 по 8 сентября будет проходить с 12 до 13 часов, с 9 по 13 сентября – с 13 до 14 часов.

Видео