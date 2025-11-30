Baltijas balss logotype
Четыре недели до Рождества: что означает начало Адвента и его древние символы 0 130

Культура
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Четыре недели до Рождества: что означает начало Адвента и его древние символы

Сегодня в западной христианской церкви отмечается первое воскресенье Адвента, с которого начинается период ожидания Рождества — время подготовки к воспоминанию и празднованию первого пришествия Иисуса Христа. Адвент длится четыре недели.

Именно с первого воскресенья Адвента начинается новый год в западной христианской церкви. Это период от четвертого воскресенья перед Рождеством — время тишины, размышлений и внутреннего сосредоточения перед рождением Христа.

Церковь учит, что время Адвента следует проводить в тишине, глубоких раздумьях и молитве. Это время, когда каждому необходимо вглядеться в себя, раскаяться в своих грехах и простить ближним.

Особое символическое значение имеет и адвентский венок. Ветви сосны, ели, туи или можжевельника, из которых плетут венок, символизируют надежду и вечную жизнь. Круглая форма венка означает единство и вечность. Зажжение свечи каждое из четырех воскресений символизирует победу света над тьмой, которая наступает с рождением Христа.

Адвент — это четырёхнедельный период, который начинается в ближайшее к дню святого Андрея воскресенье (в этом году — 30 ноября) и длится до вечера 21 декабря.

Напомним, что в настоящее время православные христиане блюдут рождественский пост.

#рождество #символика #религия #традиции #христианство
