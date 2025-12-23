Baltijas balss logotype
Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» назван прорывом года 0 70

Культура &
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» назван прорывом года

Вышедший летом на платформе Netflix мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» (KPop Demon Hunters) про трио девушек, которые сражаются с древним злом при помощи своей музыки, назван прорывом года по версии журнала Time.

В статье, посвященной мультфильму, отмечается, что на проект никогда не возлагались такие смелые надежды. Напомним только, что оригинальный мультфильм без каких-либо связей с известными франшизами стал самым просматриваемым фильмом на Netflix, был обласкан критиками и тепло встречен зрителями.

Очевидно, что успех проекта заключался не столько в попадании в тренд на корейскую культуру (дорамы, «Игра в кальмара», новый виток интереса к корейским триллерам), сколько в том, насколько хорошо это попадание осуществлено.

Производством занималась студия Sony Pictures Animations, известная успешной франшизой анимационного «Человека-паука». Режиссёрское кресло занял Крис Аппельханс, ранее подаривший зрителям мультфильм «Волшебный дракон» (Wish Dragon) в соавторстве с дебютанткой Мэгги Кан.

Одним из плюсов мультфильма является перевод классического противостояния добра и зла в плоскость творческого соревнования. Не вдаваясь в спойлеры, главные героини сохраняют некий барьер от злых сил своей музыкой, поддерживая древнюю традицию, однако на этот раз злые силы сами образуют бойз-бэнд, чтобы сразиться с непобедимым трио на их поле. И вот здесь создатели выложились на все сто, музыка в мультфильме потрясающая.

После такого ошеломительного успеха, мультфильм буквально обречён на сиквел, который, однако, выйдет только в 2029 году.

#культура #музыка #мультфильм #анимация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
