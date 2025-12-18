Картина более четырёх веков века считалась утерянной, её обнаружили год назад в парижском особняке. И вот, в начале декабря, полотно Питера Пауля Рубенса было продано на аукционе в Версале за 2,3 млн евро.

Картина, по словам искусствоведов, не совсем типична для творчества фламандского мастера: он нередко писал сцены распятия, но тело усопшего Христа с кровавой раной — едва ли не единичный случай для художника.

Представители аукционного дома отметили, что тема смерти ограничила стоимость картины — торги начинались с 500 тысяч евро — которая иначе была бы оценена в огромную сумму: ведь полотно считалось утерянным более четырёх веков (с 1613 года).

Год ушёл на доказательство подлинности полотна: эксперты провели рентгенографию, а также доказали, что использованные краски как раз характерны для фламандского художника.