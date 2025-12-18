Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Картину великого Рубенса, которую 4 века считали утерянной, продали с молотка 0 258

Культура &
Дата публикации: 18.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Картину великого Рубенса, которую 4 века считали утерянной, продали с молотка

Картина более четырёх веков века считалась утерянной, её обнаружили год назад в парижском особняке. И вот, в начале декабря, полотно Питера Пауля Рубенса было продано на аукционе в Версале за 2,3 млн евро.

Картина, по словам искусствоведов, не совсем типична для творчества фламандского мастера: он нередко писал сцены распятия, но тело усопшего Христа с кровавой раной — едва ли не единичный случай для художника.

Представители аукционного дома отметили, что тема смерти ограничила стоимость картины — торги начинались с 500 тысяч евро — которая иначе была бы оценена в огромную сумму: ведь полотно считалось утерянным более четырёх веков (с 1613 года).

Год ушёл на доказательство подлинности полотна: эксперты провели рентгенографию, а также доказали, что использованные краски как раз характерны для фламандского художника.

Читайте нас также:
#искусство #культура #аукцион #художник
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: Ieva Romasko
Изображение к статье: Букеровская премия 2025 года по литературе досталась Дэвиду Салэю
Изображение к статье: Кадр из сериала «Соколиный холм»
Изображение к статье: В исполнении струнного квартета Candlelight в концертном зале Dzintari прозвучат Рождественские песни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Путин настаивает: будущее Европы должно быть вместе с Россией
В мире
Изображение к статье: Почему снегири исчезают летом и откуда они появляются зимой?
В мире животных
Изображение к статье: Назван главный провал Apple
Техно
Изображение к статье: Тук-тук, кто там? В Эстонии нашли дверь, которую изготовили более 600 лет назад
Техно
Изображение к статье: 5 причин, почему тебе сложно говорить о сексе, и как это преодолеть
Люблю!
Изображение к статье: Спят ли птицы во время полета?
В мире животных
Изображение к статье: Путин настаивает: будущее Европы должно быть вместе с Россией
В мире
Изображение к статье: Почему снегири исчезают летом и откуда они появляются зимой?
В мире животных
Изображение к статье: Назван главный провал Apple
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео