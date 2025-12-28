Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Flamenco Ballet of Catalonia представит в Риге свой самый амбициозный проект «Ромео и Джульетта» 0 137

Культура &
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Flamenco Ballet of Catalonia представит в Риге свой самый амбициозный проект «Ромео и Джульетта»

Фламенко-балет Каталонии представляет свой самый амбициозный и дерзкий проект — «Ромео и Джульетта». В этой постановке бессмертная трагедия Уильяма Шекспира получает новое прочтение, раскрывая вечные темы противостояния любви и ненависти, семейных уз и личной идентичности. Спектакль состоится 23 января в 19.00 во Дворце Культуры ВЭФ.

Спектакль переосмысливает классический сюжет через огненную страсть фламенко, тонкость современного танца и насыщенную палитру джаза. Глубина эмоций и опора на традиции превращают эту работу в выразительный язык тоски и пылающих чувств героев.

Драма «Ромео и Джульетта» рассказывает историю всепоглощающей любви двух юных сердец, которые под нежный перезвон гитар осмеливаются бросить вызов жестоким обычаям враждующих семей. В мире, где клинки теряют свою силу, они решаются на тайный брак. Пройдя через череду конфликтов и отчаяния, влюблённые выбирают смерть, не желая существовать порознь. Их трагический финал превращается в символ вечной любви, а свет, рождающийся в их гибели, примиряет две семьи, долгое время кружившие в танце взаимных обид. Фламенко здесь звучит между слезами и бессмертной любовью их сердец.

История Монтекки и Капулетти переносится в иное измерение, где каждый танцевальный жест обнажает сложную природу соперничества. Оно перестаёт быть буквальным конфликтом и становится метафорой внутренних и внешних битв человека. Через фламенко танцоры выражают эмоции с такой силой, что, кажется, преодолевают притяжение, передавая и мгновения счастья, и глубину боли. Современный танец вносит в хореографию свежесть и смелое новаторство.

Музыкальная ткань спектакля соткана из джазовых ритмов и гармоний, образующих живой сплав, стирающий границы между жанрами. Музыканты, используя богатый и разнообразный инструментарий, наполняют пространство звуками — от ностальгических мелодий до ярких импровизаций, вызывающих ту же неопределённость и страсть, что терзают героев. Союз музыки и танца создаёт атмосферу полного погружения, где импровизация придаёт постановке подлинность и ощущение постоянного обновления.

«Ромео и Джульетта» стремится преодолеть временные и пространственные границы, включая театральные моменты прямого взаимодействия со зрителями. Публика ощущает себя не сторонним наблюдателем, а частью происходящего, вовлечённой в поток эмоций, рождающихся на сцене и в зале. Такой подход сокращает дистанцию между артистами и зрителями, формируя современный, личный и по-настоящему живой опыт.

Костюмы и сценография становятся важной частью этого художественного высказывания. Каждый элемент — от силуэта до цветового решения — продуман так, чтобы отражать внутренние и внешние конфликты персонажей. Через фактуры, цвета и формы наглядно раскрывается двойственность любви и ненависти, лежащая в основе произведения.

Фламенко-балет Каталонии по праву считается новатором в мире танца, смело адаптируя классические сюжеты к яркой и многогранной традиции фламенко и создавая уникальный диалог художественных стилей.

Читайте нас также:
#трагедия #театр #культура #музыка #балет #танец
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: www.fashionmuseumriga.lv
Изображение к статье: Кадр из фильма "Фантастические твари и места их обитания"
Изображение к статье: Фото: кадр из мультфильма "Зверополис 2"
Изображение к статье: Кадр из фильма "Грозовой перевал" (2026)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео