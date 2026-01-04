Фестиваль кантри-музыки «Steampunk Country Festival» в этом году пройдет в новом формате в Саулкрасти 10 и 11 июля.

Организаторы мероприятия подчеркивают, что «Steampunk Country Festival» — это новый этап в истории латвийской кантри-музыки — фестиваль, сочетающий в себе традиции кантри-музыки, визуальную эстетику «стимпанк» и современный формат фестиваля на берегу моря.

«Стимпанк — это креативный и визуально выразительный стиль, вдохновленный промышленной революцией XIX века, викторианской эстетикой и фантазиями о том, как мог бы выглядеть мир, если бы технологии развивались в направлении пара, механики и шестеренок», — описывают организаторы фестиваля.

Субкультура «стимпанк» характеризуется преобладанием металлических механизмов, шестеренок, мотивов пара, винтажной одежды, цилиндров, защитных очков и ретро-футуристических аксессуаров.

В программе мероприятия – живая кантри-музыка из Латвии, Европы и США, диджейские сеты, ярмарка стимпанк-артистов и ремесленников, творческие мастер-классы и тематические развлечения. Также запланированы парады в стимпанк-костюмах и фотозоны.