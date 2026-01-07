Baltijas balss logotype
До 2030 года переаккредитован Латвийский Национальный художественный музей

Культура &
Дата публикации: 07.01.2026
LETA
Изображение к статье: До 2030 года переаккредитован Латвийский Национальный художественный музей

До 2030 года переаккредитован Латвийский Национальный художественный музей (LNMM), свидетельствует информация Министерства культуры.

LNMM осуществляет свою деятельность в главном здании LNMM, художественном музее «Рижская биржа», Музее декоративного искусства и дизайна, Музее Романа Суты и Александры Бельцовой, художественном музее «Арсенал» и Музейном хранилище.

Согласно информации на веб-сайте музея, LNMM со своими структурными подразделениями является публичным музеем, который действует как государственное учреждение, подчиняющееся министру культуры. LNMM действует как юридическое лицо.

LNMM является крупнейшим хранилищем профессионального искусства в стране, которое занимает важное место в накоплении, сохранении и популяризации культурных ценностей в Латвии и за рубежом. Он регулярно организует художественные выставки, образовательные и культурные мероприятия.

#Латвия #искусство #культура #министерство культуры #выставки #музеи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
