До 2030 года переаккредитован Латвийский Национальный художественный музей (LNMM), свидетельствует информация Министерства культуры.

LNMM осуществляет свою деятельность в главном здании LNMM, художественном музее «Рижская биржа», Музее декоративного искусства и дизайна, Музее Романа Суты и Александры Бельцовой, художественном музее «Арсенал» и Музейном хранилище.

Согласно информации на веб-сайте музея, LNMM со своими структурными подразделениями является публичным музеем, который действует как государственное учреждение, подчиняющееся министру культуры. LNMM действует как юридическое лицо.

LNMM является крупнейшим хранилищем профессионального искусства в стране, которое занимает важное место в накоплении, сохранении и популяризации культурных ценностей в Латвии и за рубежом. Он регулярно организует художественные выставки, образовательные и культурные мероприятия.