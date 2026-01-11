Интимные сцены — это не импровизация, а тщательно продуманная работа. В кино, театре и балете за безопасность актёров, соблюдение границ и точную реализацию режиссёрской идеи всё чаще отвечает отдельный специалист — координатор интимных сцен, рассказывает LSM+.

В Латвии таких профессионалов пока всего двое. О своей работе в программе Латвийского радио Starpbrīdis рассказала сертифицированный координатор интимных сцен Мара Слейя.

Координатор интимных сцен — это профессия, которая появилась в кино и других творческих сферах сравнительно недавно. Такой специалист нужен, чтобы сцены с обнажением, сексом или поцелуями снимались спокойно, безопасно и без лишнего напряжения. В передаче Латвийского радио Starpbrīdis об этом рассказывает сертифицированный координатор интимных сцен Мара Слейя.

Сейчас в Латвии всего два таких специалиста, а во всей Балтии — семь. В мире эта профессия существует около десяти лет и появилась после движения Me Too, когда стало особенно важно говорить о границах, согласии и безопасности в работе актёров.

Интимные сцены — это тоже работа

Координатор интимных сцен — это человек на съёмочной площадке, который помогает найти баланс между идеей режиссёра и комфортом актёров. Он также следит за тем, чтобы всё было правильно оформлено с юридической точки зрения — например, чтобы в договорах чётко было прописано, что именно снимается.

«Даже если это сцена с обнажением, секс-сцена или, например, сцена в морге — это всё равно рабочий процесс. Я стараюсь понять потребности всей команды: и творческие, и технические», — объясняет Мара.

Координатор интимных сцен — это узкий специалист, который работает только в рамках творческих индустрий. Он может быть нужен не только в кино, но и в театре, опере или балете.

Мара сравнивает эту профессию с работой координатора трюков. Так же как актёры не дерутся по-настоящему, интимные сцены тоже должны быть поставлены заранее. Даже поцелуи часто снимаются так, что актёры почти не касаются друг друга, хотя на экране это выглядит очень страстно. Именно в этом и помогает координатор интимных сцен.

Посредник на съёмочной площадке

Координатора интимных сцен может пригласить кто угодно — режиссёр, актёр или продюсер. Причины бывают разные: кому-то сложно обсуждать такие сцены, кто-то хочет чувствовать себя спокойнее, а кому-то нужна помощь с деталями.

«Режиссёр отвечает сразу за всё, и не всегда у него есть время или желание подробно разбирать интимные сцены. Бывает, что режиссёру просто неловко с ними работать. Тогда я беру это на себя», — рассказывает Мара.

Интимность — очень личная тема, и каждый человек понимает её по-своему. Координатор интимных сцен помогает всем договориться и найти общий язык.

Не только поддержка, но и практическая помощь

Координатор интимных сцен занимается не только разговорами и эмоциями, но и вполне практическими вещами.

Одна из самых важных частей этой работы — подготовка. Большую часть своей работы координатор делает ещё до того, как начинается съёмка.

Мара подчёркивает: чтобы поддержать актёров и съёмочную группу, не нужно знать личные истории или эмоциональное прошлое людей. Гораздо важнее заранее продумать технические детали. Перед съёмками она разговаривает с актёрами один на один и уточняет простые, но важные вещи — есть ли у них травмы, могут ли они долго находиться в определённой позе, есть ли аллергии или другие особенности, которые могут повлиять на процесс съёмки.

В Латвии профессия только развивается

Профессия координатора интимных сцен в Латвии пока только развивается. До сих пор Мара Слейя в основном работала с иностранными актёрами и зарубежными проектами, которые приезжают сниматься в Латвию.

«Сертификат у меня уже два года. В первый год мне было страшно — в Балтии нас было всего три сертифицированных координатора интимных сцен. В этом году я уже по-настоящему активно работаю. Чаще всего это иностранные проекты, которые приезжают к нам и используют местные ресурсы, в том числе и координаторов интимных сцен», — рассказывает Мара.

По её словам, в латвийской киноиндустрии до сих пор часто можно услышать вопрос: зачем нужен координатор интимных сцен, если раньше и без него справлялись. Но ситуация постепенно меняется. Всё больше людей в творческой сфере понимают, что такой специалист нужен, потому что он помогает снять сцену качественно и без лишнего стресса, не тратя зря силы и эмоции актёров и съёмочной команды.

Совсем недавно Мара Слейя впервые была приглашена координатором интимных сцен в латвийский сериал Praktiskā kokvilna. Для неё это особенно радостно, потому что она не ожидала, что так скоро сможет поработать и над проектом, созданным в Латвии.