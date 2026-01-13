Baltijas balss logotype
Приглашение в зимнюю сказку: Вильнюс готовится к фестивалю света 0 633

Культура &
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Приглашение в зимнюю сказку: Вильнюс готовится к фестивалю света

В конце января 2026 года Вильнюс вновь превратится в сияющее арт-пространство под открытым небом — в столице Литвы пройдет Фестиваль света. Этот масштабный праздник искусства и технологий обещает наполнить зимние вечера светом, цветом и вдохновением, превратив исторический центр города в живую галерею современного искусства.

Где и когда?

С 23 по 25 января световые инсталляции озарят улицы, площади и скрытые дворики Старого города Вильнюса, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждый вечер, с наступлением темноты и до 22:00, гостей будет ждать специально разработанный маршрут, по которому можно будет неспешно прогуляться, открывая для себя город в новом свете.

Диалог истории и современного искусства

Художники и дизайнеры из разных стран представят более двадцати уникальных световых и мультимедийных инсталляций. С помощью света, проекций и звука они подчеркнут архитектурные детали исторических зданий и предложат зрителям по-новому взглянуть на привычное городское пространство. Вильнюс станет сценой, где прошлое и будущее встретятся в лучах света.

Фестиваль в честь дня рождения города

Фестиваль света традиционно будет приурочен ко дню основания Вильнюса. В 2026 году город отметит своё 703-летие, и праздничная программа станет символом уважения к истории и одновременно — устремлённости в будущее.

Открыто для всех

Посещение фестиваля, как и прежде, будет бесплатным. Жители и гости города смогут стать частью этого светового путешествия без билетов и ограничений — достаточно выйти на вечернюю прогулку и позволить городу удивить себя.

#фестиваль #история #искусство #культура #технологии #архитектура #Вильнюс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
