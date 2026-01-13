С 13 января 2026 года в Рижском музее югендстиля будет работать выставка Александры Чудновской, посвященная венецианскому карнавалу. В ней представлены авторские работы – графические произведения, фотографии – и предметы из частных коллекций. Выставка – это рассказ о Венеции как театре света и теней, где реальность и фантазия сливаются в вечном танце отражений.

Графические работы и фотографии Александры Чудновской с костюмами венецианского карнавала создают диалог между классическими графическими образами commedia dell’arte и индивидуальной визуальной интерпретацией автора. Работы созданы в соответствии с академической графической традицией, в стилистике рисунков XIX века, с выраженной архитектурной детализацией и характерной для того времени игрой линий и теней.

Работы изображают город, в котором время и история отражаются как свет на поверхности воды. Эти отражения можно наблюдать не только в водах Венеции, но и в архитектуре, хранящей истории веков, а также в людях и их лицах, скрытых за масками, и в свете, мягко освещающем исторический город.

Авторские работы дополняют предметы из частных коллекций: загадочные и яркие маски, оригинальные карнавальные костюмы со специальными аксессуарами, веера, украшения, стеклянные предметы из Италии, а также оригинальные материалы и иллюстрации из журналов 1920-1930 годов.

Произведения художницы, коллекционера и реставратора Александры Чудновской неоднократно выставлялись в музее югендстиля — фотографии, графика, расписной стекло. Коллекции всегда поражают изысканным видением, создавая торжественную атмосферу. Также и эта выставка Александры Чудновской – прикосновение к Венеции позволит почувствовать таинственную и завораживающую атмосферу Венеции, где традиции карнавала уходят корнями в далекое прошлое и овеяны бесчисленными легендами.

Выставка будет открыта до 8 марта 2026 года.