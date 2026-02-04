В 2025 году на британских экранах появились два новых сериала, способных захватить внимание с первой серии и не отпускать до самого конца. Несмотря на разные жанры, оба проекта одинаково интригующие и полны неожиданных поворотов.

Клуб мести

На первый взгляд это обычная группа поддержки для разведённых, но постепенно зритель понимает: речь идёт совсем не о терапии. Участники начинают планировать месть тем, кто причинил им боль, превращая сериал в хитрую психологическую игру. Постоянно возникает вопрос: кто управляет событиями, а кто поддаётся эмоциям. Сюжет полон манипуляций и интриг, что не даёт расслабиться ни на минуту.

Бержерак

Классический детектив о бывшем полицейском Джиме Бержераке, который теперь ведёт спокойную жизнь. Всё меняется после убийства состоятельной женщины — Бержерака вновь втягивают в расследование. Ему предстоит не только найти преступника, но и разобраться с собственными сомнениями и старыми травмами. Каждый эпизод наполнен интригующими деталями, которые становятся ключевыми в финале, не позволяя зрителю предугадать исход.

Оба сериала затягивают: «Клуб мести» привлекает психологическими играми и неожиданными ходами, а «Бержерак» держит напряжение классическим детективным сюжетом. После просмотра остаётся ощущение, что хочется продолжать смотреть дальше.

