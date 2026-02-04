Министерство культуры объявило конкурс на выполнение государственных задач в области танца, как следует из сообщения в официальном издании «Latvijas vēstnesis».

Согласно правилам конкурса, задачи государственного управления предусматривают оценку новых танцевальных постановок профессиональных и любительских коллективов Латвии, организацию церемонии вручения премии в области танца, а также популяризацию танцевального искусства в обществе и на международном уровне.

Утвержденный в конкурсе кандидат в течение трех лет будет получать финансирование, предназначенное для этой сферы, в размере до 67 000 евро в год для выполнения поставленных задач.