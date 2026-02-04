Baltijas balss logotype
В рамках конкурса за 67 тысяч выберут исполнителей государственных задач в области танца 0 102

Культура &
Дата публикации: 04.02.2026
LETA
Изображение к статье: В рамках конкурса за 67 тысяч выберут исполнителей государственных задач в области танца

Министерство культуры объявило конкурс на выполнение государственных задач в области танца, как следует из сообщения в официальном издании «Latvijas vēstnesis».

Согласно правилам конкурса, задачи государственного управления предусматривают оценку новых танцевальных постановок профессиональных и любительских коллективов Латвии, организацию церемонии вручения премии в области танца, а также популяризацию танцевального искусства в обществе и на международном уровне.

Утвержденный в конкурсе кандидат в течение трех лет будет получать финансирование, предназначенное для этой сферы, в размере до 67 000 евро в год для выполнения поставленных задач.

#Латвия #искусство #культура #конкурс #танец #финансирование
