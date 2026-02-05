Baltijas balss logotype
Новый исполнитель роли Дамблдора резко высказался о позиции Джоан Роулинг 0 208

Культура &
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новый исполнитель роли Дамблдора резко высказался о позиции Джоан Роулинг

Актёр Джон Литгоу, утверждённый на роль Альбуса Дамблдора в грядущем сериале по вселенной «Гарри Поттера», публично дистанцировался от взглядов Дж.К. Роулинг, назвав их противоречащими духу самой саги и неприемлемыми в современном обществе.

«Это выглядит иронично и неправильно»

Отвечая на вопрос о том, как он согласился участвовать в проекте на фоне резонансных высказываний писательницы о трансгендерных людях, Джон Литгоу подчеркнул, что относится к теме крайне серьёзно.

По словам актёра, Дж.К. Роулинг создала уникальный литературный мир, который на протяжении десятилетий учил читателей принятию, состраданию и борьбе добра со злом. Именно поэтому её нынешняя позиция, как считает Литгоу, выглядит особенно противоречиво.

«Эти истории о доброте, принятии и противостоянии жестокости стали частью общественного сознания. Учитывая это, мне кажется ироничным и неприемлемым, что теперь она придерживается таких взглядов», — заявил актёр.

Роулинг не участвует в производстве сериала

Джон Литгоу также уточнил, что лично с писательницей не знаком и формирует своё мнение, основываясь на публичных заявлениях. При этом он отметил, что Дж.К. Роулинг не задействована в создании нового сериала.

По его словам, адаптацией занимается новая команда, работающая над масштабным восьмилетним телепроектом, и именно с этими людьми актёр заинтересован сотрудничать.

Когда ждать новый «Гарри Поттер»

Руководство HBO ранее сообщало, что наиболее вероятный срок выхода сериала — первая половина 2027 года. Проект задуман как максимально подробная экранизация книжного цикла, где каждому роману будет посвящён отдельный сезон.

Источник


#кино #литература #сериал #Гарри Поттер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео