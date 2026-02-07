Вечер памяти Владимира Высоцкого

31 января в большом зале Ассоциации национально-культурных обществ Латвии состоялся вечер памяти великого барда Владимира Высоцкого, который, кстати, за свою короткую жизнь не раз бывал в Латвии.

Выступили рижский бард Владимир Новиков, давно имеющий репутацию талантливого, инициативного и знающего исполнителя. Он много лет вплотную занимается творчеством Владимира Высоцкого, родившегося в январе 1938 года. Господин Новиков интересуется не только песнями Владимира Семеновича, но и стихами, среди которых есть неизданные, а также письмами и воспоминаниями. Даже специально в Париже беседовал со знаменитым художником Михаилом Шемякиным, который был тесно дружен с Высоцким.

Новиков подготовил концерт-моноспектакль, в котором щедро делится своей любовью к творчеству Высоцкого. Нашел и малоизвестные его сочинения. Экранные изображения помогла подготовить Людмила Бычкова.

Кстати, в этом же зале представлена масштабная экспозиция «Балтийское эхо: искусство и звук 2026». Она посвящена созданию Ассоциации китайской пленэрной живописи в странах Балтии. Ассоциация организована тремя подвижницами – живущей уже несколько лет в Латвии китайской художницей Мари Жанг, ведущим мастером рисования в технике эбру (более тонкая, пришедшая с Востока разновидность акварели) Ириной Трумпель и художницей Иевой Силмане.

К выставке присоединились ведущие латвийские художники, среди которых Николай Кривошеин, Александр Неберекутин. Представлены также студенты отделения скульптуры Латвийской академии художеств.

И снова Маэстро!

1 февраля на сцене музыкального дома Daile на улице Кришьяна Барона была представлена программа Раймонда Паулса и артиста Нового рижского театра Андриса Кейша «Мужчины в самом расцвете лет». Разумеется, все билеты проданы! И самое потрясающее, что почти все два часа на сцене сам Маэстро!

Казалось бы, после перенесенной осенью прошлого года операции на сердце концерты с участием классика уже позади. Недавно он посетил мероприятие в честь своего девяностолетия в Доме конгрессов, где его музыку играл Латвийский Национальный симфонический оркестр. На сцену Маэстро не подымался, был просто среди зрителей, что уже само по себе событие. А тут – на сцене!

В латвийской поп-музыке, театре и политической жизни много мужчин в расцвете сил. И сейчас перед нами будут двое – один из мира поп-музыки и джаза, другой из мира театра и кино. Этой программе уже три года, но сейчас песни Раймонда Паулса и актерская игра Андриса Кейшса предстанут в новом свете.

«Песня души» в «Дзинтари»

В Юрмале зима, но свою работу продолжает малый исторический зал «Дзинтари». И здесь 1 февраля состоялся концерт музыки Эрика Эшенвалдса «Песня души».

Эрику 48 лет, он родился в маленьком латвийском городке Приекуле, учился в Латвийской баптистской духовной семинарии, а затем в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола.

И сейчас он один из самых исполняемых современных латвийских композиторов в мире, его творчество отлично знают прежде всего в США. Теперь он офицер ордена трех звезд и трижды лауреат Большой музыкальной награды Латвии.

Так что у вас была прекрасная возможность лично познакомиться с одним из самых известных латвийских композиторов и узнать о его творческом процессе, вдохновляющих путешествиях и планах на будущее. Наряду с рассказами композитора, прозвучала его музыка «Песня души» в исполнении сопрано Виктории Майоре и двух лауреатов Большой музыкальной премии – органиста Рижского собора Айгарса Рейниса и саксофониста Айгарса Рауманиса.

«Дон Кихот» Адольфа Шапиро

После 34 лет режиссер Адольф Шапиро вернулся в Латвию и 3 февраля его постановка снова была показана в Риге – на большой сцене Нового Рижского театра. Там, где некогда находился руководимый Адольфом Яковлевичем ТЮЗ, состоялась премьера спектакля «Дон Кихот» с Каспаром Знотыньшем (Дон Кихот) и Гундаром Аболиньшем (Санчо Пансо) в главных ролях.

Созданный в Риге режиссером Адольфом Шапиро во второй половине XX века Театр юного зрителя (ТЮЗ) был одним из самых влиятельных центров искусства и духовной жизни Латвии. Постановки Шапиро на протяжении тридцати лет приглашали зрителей к размышлению о важных жизненных вопросах и впечатляли новаторскими поисками театральной формы. Работа режиссера в рижском ТЮЗе включена в Латвийский культурный канон. В 1992 году после закрытия театра Шапиро покинул Латвию. И вот впервые - возвращении в родные стены.

Роман «Дон Кихот» испанского писателя, драматурга и поэта Мигеля Сервантеса считается первым современным романом мировой литературы. Вслед за Библией это вторая книга в мире по количеству переводов на разные языки.

Режиссер объяснил выбор литературного произведения для своей постановки: «Поэтическая фантазия или проза повседневности? Великолепное безумие или здравый смысл, тянущий к земле? Отторжение и взаимное влияние. История Дон Кихота и Санчо Пансы (Сервантес называл это историей, а не романом) освещает театр жизни и жизнь театра. В этом свете яснее видно современное метание мира между благородными намерениями одиночек (они всегда наивны) и смирением с реальностью, с этим горьким опытом».

Постановка «Дон Кихот» стала для актеров и режиссера своеобразным тестом на то, сколько в каждом из нас – донкихотства, а сколько – панчизма.

Выставка резных икон

На первом этаже основного здания Балтийской международной академии в галерее BIArt открылась новая интригующая выставка, посвященной традиционной староверческой поморской культуре. Здесь представлено сложное и трудоемкое искусство резных икон, созданных староверами. Всеобщее внимание публики на открытии экспозиции привлек старинный печатный станок Гутенберга. И, безусловно, сами работы.

Кстати, заодно можно заглянуть и в новое здание Академии напротив, где открыта выставка «Образ одной женщины» известного латвийского художника Эдгара Микельсона. Его знают многие рижане, часто видят в Старой Риге, зарисовывающим виды города, его гостей и жителей. Выпускник Латвийской академии художеств, на его счету десятки персональных выставок. Но эта действительно особая, поскольку посвящена не городу и не разным людям, а одной избранной даме.

Основу экспозиции составляют полтора десятка портретов симпатичной и жизнерадостной женщины в разных ракурсах, в разной обстановке, в разном настроении. Невольно обращают на себя подписи под портретами, от шуточных «Ученье – свет, а неученье – тьма» до полусерьезных - «Дама не в духе». И хотя ни на одной из них не фигурирует ее имя, художник не скрывает, что на портретах изображена его муза – супруга Иоланта, которая четверть века вдохновляет на новые работы и свершения.

Вход на обе выставки, открытых до конца февраля, свободный.