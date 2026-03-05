Baltijas balss logotype
Центральная Азия на 14% увеличила экспорт на сверхкрупный рынок Китая 0 157

Бизнес
Дата публикации: 05.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иньчуань, Китай. Люди делают покупки в Центральноазиатском выставочно-торговом центре.

Иньчуань, Китай. Люди делают покупки в Центральноазиатском выставочно-торговом центре.

Наряду с традиционными ресурсами увеличиваются поставки несырьевых продуктов.

В 2025 году товарооборот между Китаем и Центральной Азией /ЦА/ впервые преодолел отметку в 100 млрд долларов, увеличившись на 12 проц. по сравнению с приростом 2024 года. При этом Китай впервые стал крупнейшим торговым партнером всех стран ЦА. В условиях, когда рост мировой экономики остается вялым, а международная торговая система получила серьезный удар, это достижение не только устанавливает новый исторический рекорд, но и демонстрирует новые возможности сотрудничества, которые сверхкрупный рынок Китая предлагает странам ЦА.

На видеосаммите, приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и пятью странами ЦА, председатель КНР Си Цзиньпин заявил: "Китай готов открыть свой сверхкрупный рынок для стран ЦА, увеличить импорт высококачественных товаров и сельхозпродукции из региона, продолжать проводить форум по торгово-экономическому сотрудничеству Китай-ЦА, а также стремиться к тому, чтобы к 2030 году двусторонний товарооборот достиг 70 млрд долларов США".

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай в период 15-й пятилетки /2026-2030/ будет осуществлять более эффективное и содержательное сотрудничество со странами ЦА. По его словам, Пекин намерен вместе с центральноазиатскими странами следовать по пути модернизации, "открывать новые горизонты в продвижении высококачественного сотрудничества", сообща формировать "сообщество с единой судьбой".

Как заявил директор департамента внешней торговли Министерства коммерции Китая Ван Чжихуа, Китай стремится не только быть "мировой фабрикой", но и стать "мировым рынком". Его гипермасштабный рынок откроет более широкие возможности для продуктов и услуг из всех стран. Это обязательство в настоящее время воплощается в конкретные политические меры.

Сегодня высококачественные сельскохозяйственные товары из ЦА, в том числе мед, фрукты и пшеница, стабильно поступают в китайские супермаркеты и на платформы электронной коммерции. Свыше 100 видов сельскохозяйственной и пищевой продукции были официально разрешены к поставкам в Китай, а более 4000 предприятий из стран ЦА получили допуск на китайский рынок. В 2025 году импорт Китая из центральноазиатских стран достиг 35,1 млрд долларов США, увеличившись на 14 проц. по сравнению с предыдущим годом. Наряду с традиционными ресурсами увеличиваются поставки несырьевых продуктов, таких как химическая продукция, металлургические изделия и сельскохозяйственные товары, что способствует более сбалансированной и диверсифицированной структуре торговли.

Убедительные результаты взаимодействия Китая со странами ЦА наглядно проявляются, в частности, в том, что новая "тройка" китайского экспорта - автомобили на новых источниках энергии, литиевые аккумуляторы и фотоэлектрическая продукция -- пользуется все большей популярностью на рынках региона. Существенный рост демонстрируют поставки машиностроительной, электронной и высокотехнологичной продукции, способствуя модернизации инфраструктуры и энергетическому переходу во всем регионе.

В Узбекистане применение китайской технологии капельного орошения на хлопковых плантациях значительно повысило урожайность и эффективность водосбережения. В Кыргызстане завод по производству органических сельскохозяйственных удобрений, созданный совместно с китайскими предприятиями, добился прорыва в местном производстве комплексных удобрений, и теперь продукция экспортируется в соседние страны.

Благодаря зрелым системам трансграничной электронной коммерции и логистики Китая, малые и средние предприятия ЦА получают доступ к китайским потребителям с меньшими барьерами.

#импорт #сельское хозяйство #торговля #экспорт #технологии #Азия #инфраструктура #Китай
Видео