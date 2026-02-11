Baltijas balss logotype
Мистический триллер «Останься» с Джейком Джилленхолом: новая дата выхода и подробности сюжета 0 136

Культура &
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мистический триллер «Останься» с Джейком Джилленхолом: новая дата выхода и подробности сюжета

Новый мистический триллер М. Найта Шьямалана Remain (в российском прокате — «Останься») получил новую дату релиза. Картина выйдет 5 февраля 2027 года. Фильм основан на одноименном романе, написанном Шьямаланом совместно с популярным автором сентиментальной прозы Николасом Спарксом.

От книги к большому экрану

Роман Remain, опубликованный в октябре 2025 года, быстро стал бестселлером. Успех книги подтолкнул Warner Bros. к активной разработке экранизации. Главную роль архитектора Тейта Донована исполнил Джейк Джилленхол, а его партнершей стала Фиби Дайневор, известная зрителям по сериалу «Бриджертоны».

Сюжет: любовь между мирами

Действие фильма разворачивается в туманных пейзажах Кейп-Кода. Герой Джилленхола переживает тяжелую личную трагедию и пытается справиться с кризисом, погрузившись в работу. Поселившись в старом поместье, он знакомится с загадочной девушкой по имени Рен. Постепенно выясняется, что она — призрак, связанный с домом трагическими событиями прошлого. Попытка помочь ей обрести покой становится для Тейта путем к переосмыслению собственной жизни.

Почему премьеру перенесли

По данным инсайдеров, тестовые показы Remain получили исключительно высокие оценки — выше, чем у культового «Шестого чувства». Студия решила перенести релиз с осени 2026 года на февраль 2027-го, чтобы выпустить романтическую историю накануне Дня святого Валентина и усилить эмоциональный эффект от проката.

Актеры и визуальный стиль

В фильме также снялись Эшли Уолтерс, Джули Хэгерти и Джей О. Сэндерс. За визуальную часть отвечает оператор Адольфо Велосо, ранее отмеченный критиками за работу над вестерном «Поезд снов».

источник

#роман #романтика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео