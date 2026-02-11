В субботу, 14 февраля, в День святого Валентина, заповедник «Природные тропы Лигатне» приглашает пары, семьи и группы друзей на познавательную вечернюю прогулку с фонариками под названием «Встреча с животными в темноте», предлагая возможность провести День Влюбленных в совершенно необычной атмосфере, наблюдая за ночной жизнью обитателей природных троп.

Запланированы четыре пешие прогулки с гидом, каждая продолжительностью полтора часа и протяженностью около 3,5 километров, в 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00. В каждой прогулке смогут принять участие до 30 человек. После прогулки участники смогут потаневать под музыку фольклористки Айги Аузини, а за дополнительную плату - приобрести суп и горячие напитки.

Маршрут проложен по освещенным, хорошо ухоженным тропам, поэтому он подойдет для детей, которые уже умеют ходить самостоятельно, но из-за рельефа местности его нельзя пройти с колясками. Участникам рекомендуется одеваться тепло и комфортно, выбирая одежду и обувь, соответствующие погодным условиям. Заботясь о собственной безопасности и безопасности членов своей семьи, а также о возможности увидеть как можно больше обитателей леса в темноте, каждому туристу рекомендуется взять с собой фонарик для лучшей видимости.

Администрация напоминает, что многие обитатели леса, такие как совы или рыси, становятся более активными в сумерках, поэтому это событие представляет собой редкую возможность понаблюдать за естественным поведением животных в то время, когда природные тропы обычно закрыты для посетителей.