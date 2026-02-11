Baltijas balss logotype
Всем смотреть: 3 фильма для тех, кто ищет глубины или драйва сюжета

Культура &
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из фильма "Ла-Ла Ленд" (2016)

Кадр из фильма "Ла-Ла Ленд" (2016)

Начало 2026 года стало настоящим бенефисом жанра хоррор. Пока Сэм Рэйми триумфально возвращается с хитом "Позови на помощь" (почти $20 млн за первый уикенд), а ютубер Маркиплаер удивляет индустрию успехом "Железных легких", домашний просмотр предлагает более разноплановую палитру эмоций. Мы собрали тройку фаворитов Prime Video.

"Джон Кэнди: Я нравлюсь себе" (2025)

Рейтинг: Rotten Tomatoes: 89%, IMDb: 8.0.

Свежий документальный хит, который стал настоящим событием после фестивальных показов прошлого года. Лента заглядывает за маску легендарного комика, чья жизнь оборвалась слишком рано. Это не просто перечень творческих достижений звезды "Космических шариков", а глубокое исследование человечности и уязвимости человека, который заставлял весь мир смеяться.

"Ла-Ла Ленд" (2016)

Рейтинг: Rotten Tomatoes: 91%, IMDb: 8.0.

Современная классика Дэмьена Шазелла, идеально подходящая для создания романтического настроения. История Мии и Себастьяна – это визуально безупречное размышление о цене мечты. Шесть премий "Оскар" и магическая химия между Эммой Стоун и Райаном Гослингом делают этот мюзикл обязательным к просмотру, если вы вдруг его пропустили (или хотите насладиться вновь).

"Сису" (2022)

Рейтинг: Rotten Tomatoes: 94%, IMDb: 6.9.

Для тех, кто жаждет адреналина и бескомпромиссного экшена. Финский боевик о золотоискателе, который вступает в кровавую схватку с нацистами в диких лесах Лапландии. Фильм длится всего 91 минуту, но каждая из них наполнена динамикой и эффектным уничтожением врагов. Это кино о несгибаемости духа, где главный герой практически не говорит, позволяя действиям говорить за себя.

#культура #документальное кино #романтика #мюзикл #фильмы #кинематограф
Видео