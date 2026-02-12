Латвийская Национальная опера объявляет о начале приема заявок на участие в программе для молодых вокалистов "Элина Гаранча. Новые голоса Балтии в сезоне 2026/2027". Прием заявок проходит с 12 февраля по 16 марта 2026 года.

"Элина Гаранча. Новые голоса Балтии" – первая и единственная программа для молодых вокалистов в Балтии. Ее цель – помочь молодым талантам из Латвии, Литвы и Эстонии успешно начать свой путь на международной арене, обеспечивая практический опыт, профессиональную поддержку и развитие навыков, необходимых в современной оперной индустрии. Патронессой и послом программы является всемирно известная оперная певица Элина Гаранча.

Программа будет реализовываться в течение одного сезона с сентября по июнь, предлагая интенсивный процесс практики и обучения в Латвийской Национальной опере в тесном сотрудничестве с Латвийской музыкальной академией им. Язепа Витола. Программа «Элина Гаранча. Новые голоса Балтии» реализуется благодаря пожертвованию семьи известного сценографа и художника по костюмам Петера Рожлапа (1906-1991).

К участию в программе приглашаются солисты-вокалисты из Латвии, Литвы и Эстонии в возрасте до 30 лет (родившиеся в 1996 году или позже). Кандидаты должны иметь высшее образование в области вокала (бакалавр или магистр) или быть студентами последнего семестра, которые закончат высшее учебное заведение в первой половине 2026 года.

Обучение и практика будут проходить в Риге с сентября 2026 года по июнь 2027 года, индивидуально и в группах. Программа включает три основных направления:

вокальное развитие, интерпретация и техника;

актерское мастерство, движение и сценическая практика;

наставничество, навыки карьерного роста и понимание оперной индустрии.

Отбор кандидатов будет проходить в два этапа. На первом этапе будет проводиться дистанционный отбор с оценкой представленных кандидатами материалов, включая видеозаписи. Кандидаты, прошедшие во второй тур, будут приглашены на очное прослушивание в Латвийскую Национальную оперу в Риге.

В сезоне 2026/2027 года в программу планируется принять до четырех молодых вокалистов из стран Балтии. Желательно, чтобы участники представляли различные голосовые группы, однако главным критерием отбора являются талант, мотивация и профессиональный потенциал.

Участие в программе бесплатное. Программа не дает формального образовательного диплома, но обеспечивает всесторонний профессиональный опыт, который готовит молодых певцов к карьере в оперной сфере.

Как подать заявку на участие в программе в сезоне 2026/2027

Срок подачи заявок:

12 февраля – 16 марта 2026 года

Заявка подается путем заполнения электронной анкеты на английском языке: https://ej.uz/youngbalticvoices2026

Необходимые материалы

К заявке необходимо приложить:

ссылки на видеозаписи (общая продолжительность до 20 минут, записи сделаны в течение последнего года)

двух оперных арий;

одной камерной сольной песни;

одну портретную фотографию (в формате JPG или PNG);

Неполные или поданные после срока заявки не будут рассматриваться.

Отбор

1-й тур – дистанционно

Жюри оценивает представленные материалы и выдвигает кандидатов во второй тур.

2-й тур – 15 и 16 мая 2026 года в Риге, в Латвийской национальной опере

Кандидаты, выбранные для второго тура, будут приглашены на прослушивание в Латвийскую Национальную оперу.

Результаты

Результаты 1-го тура будут объявлены 15 апреля 2026 года на сайте www.youngbalticvoices.com

После 2-го тура, на основании результатов прослушивания, в программу будут приняты до четырех участников на сезон 2026/2027. Кандидаты, прошедшие оба тура, будут проинформированы индивидуально.