Оскароносный Колин Ферт возмётся за поиски серийного убийцы в Германии 1920-х 0 130

Культура &
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Колин Ферт

Колин Ферт

Колин Ферт присоединился к актерскому составу сериала Apple TV+, основанного на популярной серии романов Филипа Керра "Берлинская ночь" ("Berlin Noir"). Обладатель премии "Оскар" составит компанию утвержденному ранее на главную роль Джеку Лаудену ("Медленные лошади").

Проект, пока не менющий названия и снимающийся в Берлине, станет адаптацией книги "Метрополис", последней в цикле о сыщике Берни Гюнтере, рассказывающей о начале его разыскной деятельности. Сценарий написал лауреат "Оскара" Питер Строхан ("Шпион, выйди вон!"), а режиссером выступит Том Шенклэнд ("Дом Гиннесса"). Производством занимаются студии Bad Wolf и PlayTone Тома Хэнкса и Гари Гоэцмана.

Сериал перенесет зрителей в Берлин 1928 года. Молодой полицейский Берни Гюнтер (Джек Лауден), только что переведенный в элитный отдел по расследованию убийств, получил свое первое дело. Его целью является серийный убийца, выбирающий жертв из отбросов общества. В этом городе, балансирующем между невиданной свободой и ошеломляющей турбулентностью, где нацисты пока лишь отдаленная угроза, Берни предстоит сражаться за правду любой ценой.

Колин Ферт сыграет Пола Лозера, блестящего, но неприятного и замкнутого детектива из того же отдела. Педантичный, необщительный и высокообразованный Лозер - полная противоположность Гюнтеру. Став его наставником и напарником, он окажется для Берни единственной надеждой раскрыть дело.

У Колина Ферта впереди несколько премьер: 4 марта 2026 года на Prime Video стартует сериал Гая Ричи "Молодой Шерлок", также актер появится в фильме Стивена Спилберга "День разоблачения" и в сиквеле "Kingsman: The Blue Bloods".

Читайте нас также:
#Оскар #культура #Берлин #сериал
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
