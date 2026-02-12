1 марта в 18.00 в Риге, в Малой гильдии, состоится концерт камерной музыки с участием скрипача Дайниса Медяника и пианистки Аурелии Шимкус.

Зрителей ждет многообещающая коллаборация великолепных молодых музыкантов, которые приготовили изысканную программу при свечах с бокалом оригинального напитка. В программе - тщательно подобранные произведения для совместных выступлений, а также сольные номера. Композиторы вечера - Франц Шуберт, Иоганн Себастьян Бах, Бела Барток, Ференц Лист, Иоганнес Брамс и Эдвард Григ.

Дайнис Медяник - скрипач из Германии, родившийся в Латвии. Он начал учиться игре на скрипке в возрасте 7 лет у педагога Галины Акулич и своих родителей-скрипачей, а затем продолжил обучение в Юрмальской музыкальной средней школе и Музыкальной школе имени Эмиля Дарзиня.

В 2017 году Дайнис начал получать высшее музыкальное образование - сначала в Германии в Ганноверской музыкальной консерватории, потом в Университете искусств в Граце (Австрия), затем - в Мюнхенской консерватории и Берлинском университете искусств. С октября 2023 года он работает концертмейстером в "Osnabrücker Symphonieorchester".

С юности Дайнис постоянно участвует в конкурсах и много гастролирует, является стипендиатом нескольких фондов. В 2009 году он завоевал гран-при в конкурсе "Восходящие звезды" в Риге и был приглашен участвовать в фестивале "Copenhagen Summer Festival 2009". В 2015 году музыкант привлек международное внимание, став лауреатом 54-го Международного конкурса скрипачей "Premio Paganini" в Генуе (Италия). В 2023 году Дайнис выступил со своим фортепианным трио в "Izumi Hall" в Осаке (Япония).

Дайнис Медяник выступал в качестве солиста с такими известными оркестрами, как "Kammerorchester des Niedersächsischen Staatsorchesters Hannover", "Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice de Genova", "Sinfonieorchester Kusel", "European Union Youth Orchestr" и симфоническим оркестром Латвийской национальной оперы.

Талантливый молодой скрипач работал со всемирно известными исполнителями-профессорами - тенором Петру Мунтяну, скрипачами Владимиром Клочко, Феликсом Андриевским, Мариной Кесельман, Маурицио Фуксом, Захаром Броном, Кшиштофом Вегжиной, Сильвией Маркович, Гюнтером Пихлером, Эберхардом Фельтцем, а также гитаристом Петером Баком, пианистом Дирком Моммерцем и коллективом "Artemis Quartet".

Несмотря на юный возраст музыканта, география концертов Дайниса Медяника, уже очень обширна - он выступал в Индонезии, Китае, Корее, Японии, США, Испании, Великобритании, Франции, Дании, Швейцарии, Австрии, Италии, Финляндии, Швеции, Эстонии, Латвии, Германии и т.д.

Дайнис играет на скрипке мастера Владо Тилева, инструменты которого в последние годы получил широкое мировое признание. На скрипках Тилева играют музыканты таких известных коллективов, как "Concertgebouw Orchestra Amsterdam, оркестра "Bayerische Staatsoper" и др.

Аурелия Шимкус начинала оттачивать свое мастерство игры на фортепиано в Музыкальной школе имени Эмиля Дарзиня в Риге под руководством профессора Сергея Осокина. В 2017 году она продолжила обучение в Кельнском университете музыки и танца у Клаудио Мартинеса-Мехнера, затем в Швеции у профессора Юлии Мустонен-Дальквист, а также в Италии у маэстро Ингрид Флиттер и в Ганновере у профессора Арье Варди.

Начиная с 2016 года Аурелия активно развивала свою карьеру, участвуя в различных проектах, в результате чего получила престижную немецкую музыкальную премию "Echo Klassik" в номинации "Лучший молодой артист года", была удостоена стипендий "Orpheum Stiftung" (Цюрих) и "Mozart-Gesellschaft Dortmund". Талантливая пианистка выступала в качестве солистки с "English Chamber Orchestra", Латвийским национальным симфоническим оркестром, оркестром "Sinfonietta Riga", Немецким государственным филармоническими оркестром, филармоническими оркестрами из Каунаса, Варшавы, Дортмунда и т.д.

Аурелия Шимкус участвовала во многих фестивалях, таких как "Interlaken Classics", "Next Generation", "Festival Puplinge Classique", "Kissinger Sommer", "Kurt Weill Festival", "Schumann Festival" и другие. Исполнительница выступала в престижнейших залах Европы - "Tonhalle Zürich", "Konzerthaus Dortmund", "Stadthalle Bayreuth", "Rheingoldhalle Mainz" и многих других.

В 2024 году Аурелия была номинирована на латвийскую премию "Большой музыкальный приз" в категории "Концерт года" за совместный со скрипачкой Элиной Букшей концерт на открытии фестиваля "Winterfest" в Риге.

Концерт Дайниса Медяника и Аурелии Шимкус - часть художественной программы конкурса "Восходящие звезды", который уже в 16-й раз пройдет в Риге под патронажем известного скрипача и музыковеда Михаила Казиника.