Телеведущая Лазарева отреагировала на объявление в международный розыск

Российская телеведущая Татьяна Лазарева отреагировала на объявление в международный розыск. Комментарии она оставила в своем Telegram-канале.

Лазарева назвала эту ситуацию неразберихой. Она добавила, что намерена разобраться в случившемся и давать комментарии прессе.

11 октября стало известно, что Лазареву объявили в международный розыск. Отмечалось, что на нее заведено уголовное дело об оправдании терроризма. В материалах дела уточнялось, что телеведущая долго время живет за пределами России.

Ранее Лазарева заявила, что статус иностранного агента РФ мешает ей работать. По ее словам, факт внесения ее в реестр подрывает общественное доверие к ней.