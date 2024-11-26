Пригрозили штрафами не желающим служить в армии Латвии

26 ноября 800 молодых людей были путем проведения лотереи выбраны для участия в четвертом призыве в Службу национальной обороны (Valsts aizsardzības dienests — VAD). Призыв стартует летом следующего года.

Максимальный штраф за игнорирование повестки и неявку на медицинское освидетельствование с 10 декабря вырастет с 350 евро до 750 евро. Cледующий набор намечен на 19 июля следующего года.

Всего на 11-месячную службу в Национальных вооруженных силах планируется призвать 830 человек.

На этот набор добровольно подали заявки 782 гражданина Латвии, из них 44 женщины.

В общую корзину отбора вошли 32 664 человека.