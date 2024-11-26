Игру S.T.A.L.K.E.R. 2 не смогли запустить в стабильном режиме на MacBook Pro с самым мощным процессором Apple. Об этом сообщает издание Wccftech.

Журналисты издания рассказали, что пользователь YouTube под ником Denis Gladkikh показал опыт запуска новой игры GSC Game World на новейшем компьютере Apple. По словам энтузиаста, чип Apple M4 Max не осилил S.T.A.L.K.E.R. 2: ему удалось добиться стабильной частоты кадров 30-40 fps при сильно заниженных настройках.

Игру нельзя запустить на платформе Mac нативно, для этого пользователю пришлось обратиться к приложению CrossOver. После запуска началась компиляции шейдеров, на которую ушло до 10 минут. Для комфортного гейминга автору видео пришлось выбрать графические настройки «Средние» и разрешение 1600x900 пикселей. «Обидно, когда понимаешь, что самый доступный MacBook Pro с M4 Max обойдется тебе в колоссальные 3199 долларов», — отметили журналисты.

В материале говорится, что снижение производительности на компьютере Mac может быть связано с тем, что игра не адаптирована под устройства Apple. Тем не менее авторы Wccftech заметили, что на неполадки и баги в S.T.A.L.K.E.R. 2 жаловались и обладатели мощных ПК с Windows.