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СМИ: в Германии отменили все концерты Лаймы Вайкуле 1

Lifenews
Дата публикации: 01.12.2024
BB.LV
СМИ: в Германии отменили все концерты Лаймы Вайкуле

Концерты певицы Лаймы Вайкуле отменили в Германии. Об этом сообщается на портале Kontramarka.de.

Вайкуле заявила, что самые лучшие певцы и музыканты всегда были на Украине

Выступления 70-летней артистки были запланированы в Берлине, Бремене и Оффенбахе 9, 10 и 12 декабря.

Звездный интервьюер Алена Жигалова прокомментировала ситуацию. «Навыки полиглота не помогли Лайме Вайкуле продать концерты в Западной Европе. Все концерты певицы в Германии, запланированные на декабрь, были отменены без объяснения причин», — написала участница реалити «Звезды в джунглях» в своем Telegram-канале.

#звезды
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    1-го декабря

    Наверное, билетов не продали. Если бы билеты разлетелись, ей еще и самолет прислали. А В России была популярна и востребована.

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