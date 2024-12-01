СМИ: в Германии отменили все концерты Лаймы Вайкуле

Концерты певицы Лаймы Вайкуле отменили в Германии. Об этом сообщается на портале Kontramarka.de.

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Выступления 70-летней артистки были запланированы в Берлине, Бремене и Оффенбахе 9, 10 и 12 декабря.

Звездный интервьюер Алена Жигалова прокомментировала ситуацию. «Навыки полиглота не помогли Лайме Вайкуле продать концерты в Западной Европе. Все концерты певицы в Германии, запланированные на декабрь, были отменены без объяснения причин», — написала участница реалити «Звезды в джунглях» в своем Telegram-канале.