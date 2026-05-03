Котлеты можно делать не только из мяса. Предлагаем попробовать блюдо из капусты. Идеальный вариант для легкого ужина.
Ингредиенты:
-
капуста — один килограмм;
-
молоко — один стакан;
-
сливочное масло — 70 граммов;
-
манка — четыре столовые ложки;
-
растительное масло — треть стакана;
-
сметана 15% — 150 граммов;
-
панировочные сухари — три столовые ложки;
-
соль — по вкусу.
Приготовление:
Для измельчения капусты удобно использовать овощечистку. Приготовление начинается с подготовки молочной основы: в кастрюле доведите до кипения молоко со сливочным маслом. В кипящую смесь добавьте нашинкованную капусту и томите под крышкой в течение семи минут. Затем введите манку, тщательно размешивая до однородности, и продолжайте готовить под закрытой крышкой ещё десять минут.
Готовую массу приправляют солью по вкусу, остужают и формируют котлеты. Каждую заготовку панируют в сухарях с обеих сторон. Финальный этап — обжаривание на разогретой сковороде с растительным маслом до появления румяной корочки. Подавать блюдо рекомендуется со сметаной.
Оставить комментарий