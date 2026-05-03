Диетично, вкусно, сочно: ужин из капусты, который удивит всех

Люблю!
Дата публикации: 03.05.2026
BB.LV
Котлеты можно делать не только из мяса. Предлагаем попробовать блюдо из капусты. Идеальный вариант для легкого ужина.

Ингредиенты:

  • капуста — один килограмм;

  • молоко — один стакан;

  • сливочное масло — 70 граммов;

  • манка — четыре столовые ложки;

  • растительное масло — треть стакана;

  • сметана 15% — 150 граммов;

  • панировочные сухари — три столовые ложки;

  • соль — по вкусу.

Приготовление:

Для измельчения капусты удобно использовать овощечистку. Приготовление начинается с подготовки молочной основы: в кастрюле доведите до кипения молоко со сливочным маслом. В кипящую смесь добавьте нашинкованную капусту и томите под крышкой в течение семи минут. Затем введите манку, тщательно размешивая до однородности, и продолжайте готовить под закрытой крышкой ещё десять минут.

Готовую массу приправляют солью по вкусу, остужают и формируют котлеты. Каждую заготовку панируют в сухарях с обеих сторон. Финальный этап — обжаривание на разогретой сковороде с растительным маслом до появления румяной корочки. Подавать блюдо рекомендуется со сметаной.

