Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С Нового Года парижанам придется поставить старые машины на прикол 1 1710

Lifenews
Дата публикации: 23.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Гульнем уж напоследок.

Гульнем уж напоследок.

Пока что автовладельцы изощряются в украшении своих железных коней.

Въезд в 4 французских города будет вскоре запрещен для автомобилей старше 15-ти лет. Этот запрет касается каждой пятой машины - 9 миллионов из 42 миллионов зарегистрированных во Франции.

Новая мера будет протестирована в 2025 в Париже, Лионе, Монпелье и Гренобле, а затем постепенно будет распространяться по всей территории страны. Жители перечисленных выше городов поставлены перед фактом: с 1 января они больше не смогут передвигаться на своем авто 2010 года выпуска и старше. Даже если автомобиль прошел техосмотр и вполне исправен. Естественно, никакой альтернативы городские власти не предлагают.

«Мы на верном пути и уже наблюдаем отличные результаты, но необходимо приложить дополнительные усилия в деле порчи жизни горожан улучшения качества воздуха», - говорит генеральный секретарь префектуры Роны.

Тем временем, во Франции в преддверии Рождества новый тренд: автолюбители украшают свои машины гирляндами. Множество фотографий украшенных таким образом автомобилей появилось в социальных сетях. Автолюбители, не мудрствуя лукаво, прикрепляют светящиеся гирлянды к корпусу машин кусочками скотча. о Франции в преддверии Рождества новый тренд: автолюбители украшают свои машины гирляндами. Множество фотографий украшенных таким образом автомобилей появилось в социальных сетях.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Карл III оказался живее всех живых.
Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео