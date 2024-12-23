Пока что автовладельцы изощряются в украшении своих железных коней.

Въезд в 4 французских города будет вскоре запрещен для автомобилей старше 15-ти лет. Этот запрет касается каждой пятой машины - 9 миллионов из 42 миллионов зарегистрированных во Франции.

Новая мера будет протестирована в 2025 в Париже, Лионе, Монпелье и Гренобле, а затем постепенно будет распространяться по всей территории страны. Жители перечисленных выше городов поставлены перед фактом: с 1 января они больше не смогут передвигаться на своем авто 2010 года выпуска и старше. Даже если автомобиль прошел техосмотр и вполне исправен. Естественно, никакой альтернативы городские власти не предлагают.

«Мы на верном пути и уже наблюдаем отличные результаты, но необходимо приложить дополнительные усилия в деле порчи жизни горожан улучшения качества воздуха», - говорит генеральный секретарь префектуры Роны.

Тем временем, во Франции в преддверии Рождества новый тренд: автолюбители украшают свои машины гирляндами. Множество фотографий украшенных таким образом автомобилей появилось в социальных сетях. Автолюбители, не мудрствуя лукаво, прикрепляют светящиеся гирлянды к корпусу машин кусочками скотча.