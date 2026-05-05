С 5 по 15 мая по всей Латвии пройдут крупные военные учения — жители могут чаще видеть передвижение техники и военных колонн на дорогах.

В Латвии стартуют учения «Kristāla bulta 2026» и «Spring Warrior», в которых участвуют около 4700 военнослужащих, сообщили в Национальных вооружённых силах. Манёвры пройдут на полигонах и в разных регионах страны, включая отдельные гражданские территории.

Учения «Kristāla bulta 2026» организует механизированная пехотная бригада Сухопутных сил. Военные будут отрабатывать планирование и проведение полномасштабных оборонительных операций в условиях, максимально приближенных к реальным. Особое внимание уделят координации подразделений, использованию беспилотников и взаимодействию разных видов вооружённых сил.

Также в рамках учений будут тренировать разведку, интеграцию боевых возможностей и эвакуацию раненых — в том числе совместно со Службой неотложной медицинской помощи.

Параллельно проходят учения «Spring Warrior», которые организует многонациональная бригада НАТО в Латвии. Их задача — улучшить взаимодействие союзных сил при обороне страны, включая развертывание подразделений, логистику и систему командования.

В манёврах задействованы не только подразделения Национальных вооружённых сил и Земессардзе, но и союзники по НАТО. В «Kristāla bulta 2026» участвуют около 2500 военных и 500 единиц техники, а в «Spring Warrior» — более 2200 военных и примерно 300 единиц техники.

Учения проходят на полигонах в Адажи и Селии, а также на территориях «Latvijas valsts meži» и в ряде регионов — от Аизкраукле и Сигулды до Латгалии. Активности запланированы, в том числе, в окрестностях Гулбене, Резекне, Даугавпилса и других городов.

В Национальных вооружённых силах подчёркивают, что такие учения помогают укреплять сотрудничество между латвийскими и союзными войсками, а также повышают готовность к обороне.

Жителей предупреждают: в ближайшие дни по всей стране будет заметно больше военной техники, а в ходе учений будут использоваться и беспилотники.

После завершения манёвров территории обещают привести в порядок.

Эти учения — часть регулярной подготовки, направленной на усиление обороноспособности Латвии и взаимодействия с союзниками.