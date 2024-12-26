Барклай-де-Толли - часть нашей культуры, и нам нравится считать этого героя своим - президент Эстонии

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что его страна не должна следовать примеру Латвии, где демонтировали скульптуру полководца Михаила Барклая-де-Толли.

"Я думаю, не стоит связывать с этим (войной РФ в Украине - прим. редакции) язык и культуру, тем более что язык и культура идут из истории. Я был бы тут очень осторожен. И когда убирают памятники культуры, потому что они стали политическими, идеологическими...

Как мы знаем, в Латвии убрали памятник Барклаю-де-Толли. Мы не видим причины, по которой следовало бы убрать его из Тарту. Он часть нашей культуры, и что с того, что во многом это немецко-шотландская культура. Все-таки он отсюда родом, и нам нравится считать таких героев своими", - сказал Карис.

По его мнению, людей надо больше просвещать в части исторического контекста .

"Почему у нас так, а не иначе, как мы к этому пришли. Точно так же можно спросить, почему у нас в Ноароотси вывески на шведском и эстонском, а в Причудье, где с очень давних времен живут староверы, только на эстонском языке – если уж доводить до абсурда. Я не хотел бы делать большие выводы по маленьким нюансам, но, в принципе, думаю, что культуру и то, что происходит сейчас на Украине, не стоит путать", - сказал Карис.

Мавзолей Барклая де Толли — усыпальница русского полководца Барклая де Толли в деревне Йыгевесте, волость Тырва, Эстония. Мавзолей входит в список из 21 уникального объекта Южной Эстонии, каждый из которых обозначен желтым знаком National Geographic и также внесён в Государственный регистр памятников культуры Эстонии как памятник архитектуры.

Генерал-фельдмаршал, прах которого покоится неподалеку от Валга, является одной из наиболее известных исторических фигур, связанных с Эстонией, и одним из крупнейших российских военачальников. Выходец из остзейского дворянского семейства с шотландскими корнями, этот русский полководец сыграл значительную роль в войне с Наполеоном в 1812—1814 годах.

Судьба Барклая де Толли была связана с мызой Бекхоф (нем. Beckhof, Йыгевесте, эст. Jõgeveste mõis) с 1791 года, когда полководец женился на Хелене Августе Элеаноре фон Смиттен и стал владельцем мызы. Однако на мызе полководец бывал редко, но известно, что он любил гулять по берегу реки Вяйке-Эмайыги. Постройки мызы Бекгоф были разрушенны в годы Второй мировой войны.

Во время время боёв в ходе Второй мировой войны немцы, как и красноармейцы старались сохранить мавзолей полководца, поскольку обе враждующие стороны считали его своим. Однако повреждение бархатной обивки гроба с телом супруги полководца говорило о том, что в военное время мавзолей был вскрыт. По окончании войны были проведены восстановительные работы. Последний раз гробы супругов исследователи вскрывали в 1960-х годах. На тот момент их тела находились в хорошем состоянии, и их лица были узнаваемы. В настоящее время гробы полностью закрыты. Мавзолей открыт как музей со среды по воскресенье с 10.00 до 17.00.

