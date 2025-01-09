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Сестра Тиммы: «Седокова связалась с банком в США и заявила, что является законным администратором счетов Яниса» 1

Lifenews
Дата публикации: 09.01.2025
BB.LV
Сестра Тиммы: «Седокова связалась с банком в США и заявила, что является законным администратором счетов Яниса»

Сестра Яниса Тиммы уже сообщила о том, что Анна Седокова до сих пор не помогла их семье материально, хотя обещала сделать это до похорон. Также Лельде Жандецка раскрыла еще некоторые факты о поведении певицы.

Сестра Тиммы не комментирует новости, связанные с последней женой брата. В социальных сетях она объяснила это. «Это не значит, что я безразлична к тому, что происходит. Для меня эта ситуация эмоционально очень сложная. Но сейчас готова поделиться некоторыми фактами, отбросив личную интерпретацию», — написала Лельде.

Анна Седокова и правда хотела оплатить похороны Яниса, но, судя по всему, по ряду причин не смогла этого сделать. Зато 42-летняя артистка успела обратиться в американский банк, заявив, что вправе распоряжаться деньгами покойного экс-супруга.

«В этом году Анна уже связалась с банком в США и заявила, что является законным администратором счетов моего брата. Я с радостью поделюсь более полной информацией позже, когда основные вопросы будут урегулированы», — раскрыла Жандецка.

Сестра спортсмена рассказала и о его питомце, которого уже отправили в Латвию из Америки. «Собака брата Бу чувствует себя все лучше и лучше. Он снова учится доверять людям. Начал целовать моего отца, следует за ним везде, даже если тот просто уходит в соседнюю комнату. Любимое развлечение Бу на улице — пробовать снег на вкус, это его первая белая зима», — трогательно пишет женщина.

Она добавила, что семья продолжает разбираться в обстоятельствах смерти Яниса. «Я понимаю ваше желание узнать правду. Я живу с таким намерением, для моей семьи правда сейчас имеет первостепенное значение. Могу вас заверить, что профессионалы уже работают над этой задачей — докопаться до истины. И чтобы сделать их работу более эффективной, я не могу дать больше информации в данный момент», — говорит Жандецка.

Друг Яниса Марк Пугачев, которого Лельде с благодарностью упоминала в публикации, недавно в очередной раз раскритиковал Седокову. «Вся Латвия искренне сочувствует его близким. Почему? Потому что знали его лично, знали как чемпиона, профессионала, героя. Потеря невосполнима. Любила ли его Аня? Нет! Нет и еще раз нет! Любила только его деньги! Любовь не проходит, когда заканчиваются деньги и появляются трудности. Когда любовь настоящая, люди, особенно супруги, пытаются поддержать друг друга в трудный момент», — сетовал мужчина.

#звезды
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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    9-го января

    Если они развелись то его детям должно всё достаться, она ему вообще ни кто сейчас

    6
    1

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