Netflix дал зелёный свет продолжению мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». Решение о продлении приняли молниеносно: руководство стриминга официально утвердило второй сезон всего через пять дней после премьеры.

Действие проекта разворачивается в промежутке между вторым и третьим сезонами основного сериала. В Хокинсе наступила зима, и пока Одиннадцать, Майк, Дастин и остальные ребята играют в снежки и засиживаются за «Подземельями и драконами», под толщей льда пробуждается новое зло.

Мультсериал приняли довольно прохладно. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг критиков составляет 63%, а зрительская оценка — так и вовсе 54%. Впрочем, показатели Netflix оказались более весомыми: за первую неделю шоу набрало 13,8 миллиона часов просмотров и попало в топ-10 англоязычных шоу платформы.

К созданию мультсериала приложили руку авторы «Очень странных дел» братья Дафферы — они выступили исполнительными продюсерами. Шоураннером проекта стал Эрик Роблес («Глюкотехники»). Примечательно, что голоса знакомых персонажей звучат иначе — оригинальный актёрский состав к своим ролям не вернулся, их заменили профессиональные актёры озвучки.