Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мультсериал по «Очень странным делам» продлили на второй сезон 0 39

Культура &
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Кадр из мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Netflix дал зелёный свет продолжению мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». Решение о продлении приняли молниеносно: руководство стриминга официально утвердило второй сезон всего через пять дней после премьеры.

Действие проекта разворачивается в промежутке между вторым и третьим сезонами основного сериала. В Хокинсе наступила зима, и пока Одиннадцать, Майк, Дастин и остальные ребята играют в снежки и засиживаются за «Подземельями и драконами», под толщей льда пробуждается новое зло.

Мультсериал приняли довольно прохладно. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг критиков составляет 63%, а зрительская оценка — так и вовсе 54%. Впрочем, показатели Netflix оказались более весомыми: за первую неделю шоу набрало 13,8 миллиона часов просмотров и попало в топ-10 англоязычных шоу платформы.

К созданию мультсериала приложили руку авторы «Очень странных дел» братья Дафферы — они выступили исполнительными продюсерами. Шоураннером проекта стал Эрик Роблес («Глюкотехники»). Примечательно, что голоса знакомых персонажей звучат иначе — оригинальный актёрский состав к своим ролям не вернулся, их заменили профессиональные актёры озвучки.

Читайте нас также:
#культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
Изображение к статье: Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами
Бизнес
Изображение к статье: Что же нам с ними делать? Гражданам России и Беларуси в Латвии принадлежат почти три тысячи компаний Эксклюзив!
Бизнес
3
Изображение к статье: Дождь придёт во второй половине дня: к вечеру осадки накроют почти всю Латвию
Наша Латвия
Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео