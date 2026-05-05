В Европе продолжаются дискуссии о дальнейшем объёме военной поддержки Украины, включая поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

По данным издания, внутри западных стран сохраняются разногласия по поводу масштабов и темпов передачи вооружений, а также распределения ответственности между союзниками.

Отмечается, что системы Patriot рассматриваются как один из ключевых элементов укрепления украинской системы ПВО, однако их ограниченное количество и высокая стоимость остаются предметом обсуждения.

Как отмечается в материале Foreign Policy, «союзники продолжают искать баланс между военной поддержкой Украины и сохранением собственных оборонных запасов».

Ключевым фактором остаётся баланс между поддержкой Украины и собственными оборонными возможностями стран Запада, пишет bb.lv. На решения также влияет международная обстановка, включая ситуацию на Ближнем Востоке.