В ночь на четверг на большей части территории Латвии ожидается дождь, местами сильный, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно облачным. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер, температура воздуха понизится до +3...+7 градусов.

Днем местами пройдет небольшой дождь, в юго-восточных регионах возможны грозовые ливни. Сохранится облачность, более солнечно будет на севере Курземе.

При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха днем повысится до +8...+14 градусов.

В Риге ночью пройдет дождь, а днем существенных осадков не ожидается. Будет преобладать облачность с умеренным северо-восточным ветром. Температура воздуха ночью опустится до +5 градусов, днем составит около +10 градусов.