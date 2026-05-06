Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Три инвестора вложат в производство ветровых технологий на Кундзиньсале более 700 млн евро 2 789

Бизнес
Дата публикации: 06.05.2026
LETA
Изображение к статье: Три инвестора вложат в производство ветровых технологий на Кундзиньсале более 700 млн евро
ФОТО: Unsplash

Три международных инвестора планируют в несколько этапов вложить в развитие производства ветровых технологий на Кундзиньсале более 700 млн евро, сообщили в управлении Рижского свободного порта.

Инвестиционный договор с первым инвестором - ООО "Latvijas atjaunojamās enerģijas projekti" - был подписан в декабре прошлого года, а в марте этого года управление Рижского порта заключило инвестиционные договоры еще с двумя предприятиями - компанией с литовским капиталом "Eurostat 5" и компанией с финским капиталом "Solidior Power".

Как сообщили в управлении, инвесторы на территории Кундзиньсалы планируют развивать производство морских и наземных ветровых технологий и их компонентов. В целом планируется создать 2000 новых рабочих мест.

Публичное финансирование проекта "Создание необходимой портовой и логистической инфраструктуры для развития производства ветровых технологий на Кундзиньсале" состоит из финансирования Европейского фонда регионального развития (ЕФРР), финансирования управления Рижского порта и государственного софинансирования на общую сумму 86 млн евро, которые предназначены для развития инфраструктуры, в то время как три привлеченных инвестора обязались в несколько этапов до 2034 года инвестировать в создание производства более 700 млн евро.

Цель проекта - укрепить критически важное для цепочек поставок в Европейском союзе производство морских и наземных ветровых технологий, создав логистическую инфраструктуру на площади 30 гектаров с прилегающими к ней территориями общей площадью 76 гектаров, которые будут сданы в аренду предприятиям по производству ветровых технологий и их компонентов.

Управление Рижского порта уже начало работу над созданием на Кундзиньсале необходимой портовой и логистической инфраструктуры. Здесь будут построены глубоководный причал повышенной несущей способности, грузовые логистические площадки, инженерные сети, новая подъездная дорога и железнодорожные переезды. Также будет создана новая логистическая инфраструктура и проведена реконструкция существующей инфраструктуры, построены береговые укрепления и углублена акватория.

Читайте нас также:
#Литва #инвестиции #Латвия #логистика #энергетика #инфраструктура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Рассекречена предсмертная записка Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео