Три международных инвестора планируют в несколько этапов вложить в развитие производства ветровых технологий на Кундзиньсале более 700 млн евро, сообщили в управлении Рижского свободного порта.

Инвестиционный договор с первым инвестором - ООО "Latvijas atjaunojamās enerģijas projekti" - был подписан в декабре прошлого года, а в марте этого года управление Рижского порта заключило инвестиционные договоры еще с двумя предприятиями - компанией с литовским капиталом "Eurostat 5" и компанией с финским капиталом "Solidior Power".

Как сообщили в управлении, инвесторы на территории Кундзиньсалы планируют развивать производство морских и наземных ветровых технологий и их компонентов. В целом планируется создать 2000 новых рабочих мест.

Публичное финансирование проекта "Создание необходимой портовой и логистической инфраструктуры для развития производства ветровых технологий на Кундзиньсале" состоит из финансирования Европейского фонда регионального развития (ЕФРР), финансирования управления Рижского порта и государственного софинансирования на общую сумму 86 млн евро, которые предназначены для развития инфраструктуры, в то время как три привлеченных инвестора обязались в несколько этапов до 2034 года инвестировать в создание производства более 700 млн евро.

Цель проекта - укрепить критически важное для цепочек поставок в Европейском союзе производство морских и наземных ветровых технологий, создав логистическую инфраструктуру на площади 30 гектаров с прилегающими к ней территориями общей площадью 76 гектаров, которые будут сданы в аренду предприятиям по производству ветровых технологий и их компонентов.

Управление Рижского порта уже начало работу над созданием на Кундзиньсале необходимой портовой и логистической инфраструктуры. Здесь будут построены глубоководный причал повышенной несущей способности, грузовые логистические площадки, инженерные сети, новая подъездная дорога и железнодорожные переезды. Также будет создана новая логистическая инфраструктура и проведена реконструкция существующей инфраструктуры, построены береговые укрепления и углублена акватория.