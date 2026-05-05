Астрономы пришли к выводу, что внутри нашей галактики Млечный Путь скрывается древняя галактика, которую они назвали "Локи", в честь скандинавского бога. Ученые считают, что эта галактика была поглощена Млечным Путем, когда наша галактика росла и увеличивалась в размерах, пишет Фокус.

Считается, что Млечный Путь сформировался в своем нынешнем виде благодаря поглощению более мелких, карликовых галактик. Такие галактики содержат не более нескольких миллиардов звезд. хотя это достаточно большие структуры, все же они намного меньше таких галактик, как Млечный Путь, содержащих несколько сотен миллиардов звезд.

Карликовые галактики, как правило, состоят из звезд с низким содержанием металлов. Металлами астрономы называют химические элементы, которые тяжелее водорода и гелия. Из последних состояли первые звезды, которые затем взрывались и наполняли космос более тяжелыми химическими элементами.

Астрономы могут определить, какие звезды в Млечном Пути принадлежат другой галактике, благодаря их химическому составу, а также движению. Авторы нового исследования изучили 20 звезд с низким содержанием металлов в галактической плоскости Млечного Пути, области где расположено большинство звезд нашей галактики. Астрономы пришли к выводу, что эти звезды принадлежат древней карликовой галактике, которую они назвали "Локи". Эту галактику поглотил Млечный Путь по мере своей эволюции. Данные звезды отличаются от звезд с низким содержанием металлов, которые можно обнаружить на окраинах Млечного Пути.

Считается, что звезды древних карликовых галактик существуют во внутренних областях Млечного Пути и теперь астрономы, как они говорят, нашли один из таких примеров. Авторы исследования сравнили химический состав 20 звезд с составом других похожих звезд Млечного Пути, а также соседних карликовых галактик, и обнаружили химические следы многочисленных космических взрывов, высвободивших тяжелые химические элементы.

Но ученые не обнаружили следов взрывов белых карликов. Это плотные ядра умерших звезд, похожих на Солнце. Поскольку для образования белого карлика требуются миллиарды лет, это говорит о том, что 20 звезд появились карликовой галактике, которая существовала относительно недолго.

Также выяснилось, что звезды в скрытой галактике вращаются не в одном направлении. Одиннадцать из них вращаются в том же направлении, что и наша галактика, а девять — в противоположном направлении. Астрономы считают, что это можно объяснить тем, что галактика "Локи" была поглощена Млечным Путем, когда была еще очень молодой и когда ее собственные орбиты были хаотичными, что привело к перемешиванию звезд.