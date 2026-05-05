Дата публикации: 05.05.2026
Верка Сердючка готовит громкое возвращение на сцену Евровидения 2026 в Вене. Ее выступление станет частью масштабного воссоединения легенд конкурса в гранд-финале 16 мая.

Столица Австрии будет принимать празднование 70-летия конкурса, и организатор шоу уже анонсировал звездный состав участников, сообщается на сайте конкурса, пишет Фокус.

Главное событие: воссоединение легенд Евровидения

В финале состоится специальный интервал-акт "Celebration — The Ultimate Eurovision All-Stars Reunion", который соберет культовых артистов разных лет. Именно во время этого шоу зрители будут голосовать за победителя юбилейного конкурса.

Возвращение Сердючки — один из главных сюрпризов вечера: ее выступление с "Dancing Lasha Tumbai" в 2007 году до сих пор остается одним из самых известных в истории конкурса.

Легендарное открытие полуфинала

Первый полуфинал откроет Вики Леандрос, которая исполнит новую версию своего хита "L'amour est bleu". Именно с этой песней она выступала в Вене еще в 1967 году.

В шоу также примут участие Parov Stelar и представитель Австрии на Евровидении 2026 — JJ, который представит новую композицию.

Организаторы обещают, что юбилейное Евровидение станет самым масштабным за всю историю конкурса.

Когда состоится Евровидение 2026 года

70-й песенный конкурс Евровидение в Вене будет проходить по традиционному графику с двумя полуфиналами и гранд-финалом:

  • Первый полуфинал — 12 мая 2026 года
  • Второй полуфинал — 14 мая 2026 года
  • Гранд-финал — 16 мая 2026 года

Все шоу будут проходить вечером и транслироваться вживую, как и каждый год. Именно в финале 16 мая определится победитель юбилейного, 70-го Евровидения.

Латвию в этом году во втором полуфинале 14 мая представит певица Atvara с песней Ēnā.

#звезды #Евровидение #Латвия #шоу-бизнес #музыка #певица
