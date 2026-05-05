Иностранные вложения в экономику Латвии растут, но заметно медленнее, чем у соседей, пишет ЛЕТА.

По данным центральных банков, на конец прошлого года в Латвии накопленные иностранные инвестиции составили 27 млрд евро — это меньше, чем в Литве (44 млрд) и Эстонии (37 млрд). За год Латвия прибавила 4% (около 0,9 млрд евро), тогда как Литва выросла на 10%.

При этом динамика остаётся нестабильной. «В первом квартале 2025 года наблюдался отток прямых иностранных инвестиций в размере 833 млн евро», — пояснил экономист Банка Латвии Карлис Лиеде, связывая это с выплатой дивидендов. Без этого фактора, по его словам, в экономику, наоборот, пришёл значительный приток — около 302 млн евро.

Через Латвийское агентство инвестиций и развития в прошлом году стартовал 31 проект на сумму более 1 млрд евро. Среди них — вложения компаний из Украины, Канады, Эстонии и Японии.

Однако не все проекты доходят до реализации: часть закрывается уже на раннем этапе, как это произошло с планами по разработке водородных самолётов.