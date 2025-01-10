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«Скажи мне это в лицо» - полуголый Райво из «Karsti. Krēta» стал участником конфликта в рижском баре 1

Lifenews
Дата публикации: 10.01.2025
BB.LV
«Скажи мне это в лицо» - полуголый Райво из «Karsti. Krēta» стал участником конфликта в рижском баре

Вечеринка героев латвийского шоу «Karsti. Krēta» началась шумно — Оскар, Лаура, Симона, Райво и Александра вышли на улицы Риги. Это закончилось тем, что полуголый Райво грозил расправиться с посетителем бара. Что же произошло на самом деле? Райво и Александра рассказывают свою версию событий, передает TV3.

Как рассказали Лаура и Оскар, бурная вечеринка началась в баре «Gauja», а закончилась около пяти утра, когда основательно пьяная компания отправилась в «Sapņi un kokteiļi».

Очевидец событий связался с журналистами и рассказал, что рано утром в «Sapņi un kokteiļi» вспыхнул конфликт, в эпицентре которого оказался Райво, в результате чего на место вызвали полицию.

«Александру не пустили в бар, потому что она уже не держалась на ногах. Люди думали, что ей нужна помощь, а Райво ворвался в помещение, снял с себя почти всю одежду и, оставшись в одних штанах, начал угрожать людям. «Какая-то женщина вызвала полицию», — рассказал посетитель бара.

Журналисты связались с Александрой и Райво. Последний не отрицает, что конфликт имел место, однако рассказ очевидца, как утверждается, сильно преувеличен. «Ничего подобного не произошло, и мы уже ушли домой до прибытия полиции», — говорит победитель шоу. Он якобы вообще не был инициатором конфликта.

«Какой-то чувак пытался до меня докапываться, я снял куртку и сказал ему, чтобы он подошел и сказал мне в лицо, если хочет получить по морде. На этом все закончилось, и мы поехали на такси домой», - говорит Райво. Александра, в свою очередь, поясняет, что вечеринка была веселой, но никто из них не выпил так много, но под влиянием всеобщей эйфории радости были, конечно, моменты, которые сложно вспомнить. Момент конфликта также стерся из памяти Александры. Девушка не удивлена информацией о том, что Райво ввязался в конфликт в клубе, будучи полуголым на январском холоде. «Да, он был полуголым, как это обычно и бывает. Он никому ничего не обещал и, не знаю, защищать меня, вроде, тоже было не нужно. Какой-то чувак просто набросился на него, и у Райво была реакция, вот и все», — со смехом вспоминает эту забавную ситуацию Александра. Там не было никакого реального или физического конфликта». Пара спокойно села в такси до приезда полиции, которая отвезла их домой, и теперь продолжает наслаждаться жизнью и готовиться к путешествию, в которое отправится на деньги, заработанные в «OnlyFans».

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го января

    Рубрика "из жизни животных".

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