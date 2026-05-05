Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Миллион искусственных роз: шедевр Раймонда Паулса обрёл новую жизнь 0 1378

Культура &
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Адель даже не в курсе, что "спела" по-настоящему хорошую песню.

Адель даже не в курсе, что "спела" по-настоящему хорошую песню.

После оглушительного успеха Канье Уэста, «исполнившего» хит Шатунова «И снова седая ночь», искусственный интеллект добрался до шедевра Раймонда Паулса «Миллион алых роз».

Исполнить популярную советскую песню доверили популярной британской певице Адель. Правда, она иногда открывает рот невпопад, но в целом получилась любопытно. Смотрите и слушайте, что получилось.

Кстати, об оригинале. Песня «Миллион роз» на стихи Андрея Вознесенского впервые была исполнена в «Новогоднем аттракционе» Центрального телевидения СССР 2 января 1983 года.

Вознесенский создавал текст «Миллиона роз» на уже готовую мелодию песни «Подарила Мариня девочке жизнь», написанной Паулсом и поэтом Леоном Бриедисом. В латышской песне поётся о девочке, которой богиня-мать подарила жизнь, но забыла подарить счастье.

Песня «Миллион роз» стала популярной не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Особенной популярностью она пользуется в Японии.

А вот Канье Уэста взорвавший интернет «Седой ночью»:

Читайте нас также:
#искусственный интеллект #интернет #музыка #Канье Уэст #Раймонд Паулс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
0
1
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1
Изображение к статье: Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами
Бизнес
Изображение к статье: Что же нам с ними делать? Гражданам России и Беларуси в Латвии принадлежат почти три тысячи компаний Эксклюзив!
Бизнес
3
Изображение к статье: Дождь придёт во второй половине дня: к вечеру осадки накроют почти всю Латвию
Наша Латвия
Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео