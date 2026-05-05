После оглушительного успеха Канье Уэста, «исполнившего» хит Шатунова «И снова седая ночь», искусственный интеллект добрался до шедевра Раймонда Паулса «Миллион алых роз».

Исполнить популярную советскую песню доверили популярной британской певице Адель. Правда, она иногда открывает рот невпопад, но в целом получилась любопытно. Смотрите и слушайте, что получилось.

Кстати, об оригинале. Песня «Миллион роз» на стихи Андрея Вознесенского впервые была исполнена в «Новогоднем аттракционе» Центрального телевидения СССР 2 января 1983 года.

Вознесенский создавал текст «Миллиона роз» на уже готовую мелодию песни «Подарила Мариня девочке жизнь», написанной Паулсом и поэтом Леоном Бриедисом. В латышской песне поётся о девочке, которой богиня-мать подарила жизнь, но забыла подарить счастье.

Песня «Миллион роз» стала популярной не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Особенной популярностью она пользуется в Японии.

А вот Канье Уэста взорвавший интернет «Седой ночью»: