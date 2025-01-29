Постановщик поведал о состоянии своего заключительного проекта и сказал, что не торопится его осуществлять.

«Я не спешу приступать к съёмкам прямо сейчас, я и так занимаюсь этим уже 30 лет. Пока моему сыну не исполнится шесть лет, я бы повременил с этим фильмом», — сказал Тарантино.

Сейчас режиссёр занят написанием первой в карьере театральной пьесы, которую впоследствии планирует экранизировать:

«Если она станет хитом, то, возможно, это и будет мой последний фильм».

Детали пьесы он не уточнил. В 2023 году Тарантино планировал ставить в качестве десятого и последнего проекта комедию «Кинокритик», однако позднее отказался от этой идеи. Сейчас режиссёр проживает в Израиле с женой и двумя детьми.