Автор «Криминального чтива» Квентин Тарантино стал гостем фестиваля независимого кино «Сандэнс» в Парк-Сити, штат Юта.
Постановщик поведал о состоянии своего заключительного проекта и сказал, что не торопится его осуществлять.
«Я не спешу приступать к съёмкам прямо сейчас, я и так занимаюсь этим уже 30 лет. Пока моему сыну не исполнится шесть лет, я бы повременил с этим фильмом», — сказал Тарантино.
Сейчас режиссёр занят написанием первой в карьере театральной пьесы, которую впоследствии планирует экранизировать:
«Если она станет хитом, то, возможно, это и будет мой последний фильм».
Детали пьесы он не уточнил. В 2023 году Тарантино планировал ставить в качестве десятого и последнего проекта комедию «Кинокритик», однако позднее отказался от этой идеи. Сейчас режиссёр проживает в Израиле с женой и двумя детьми.
