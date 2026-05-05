«Свидание с гинекологом» - выяснилось, какие методы контрацепции предпочитают женщины Латвии

Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
В Латвии каждая четвертая женщина в возрасте от 18 до 24 лет никогда не посещала гинеколога, при этом почти каждая третья женщина репродуктивного возраста не использует никаких методов контрацепции, свидетельствуют данные опроса исследовательской компании "Norstat", о результатах которого проинформировали организаторы инициативы "Свидание с гинекологом".

Особенно часто контрацепцией не пользуются опрошенные женщины в возрасте от 45 до 49 лет - в данной группе на это указали почти четыре из десяти респонденток.

Среди более молодых женщин этот показатель также высок. Контрацепцией не пользуются более трети опрошенных женщин в возрасте от 18 до 24 лет. В региональном разрезе наиболее редкое использование контрацепции зафиксировано в Видземе, где ее не используют 40% опрошенных женщин.

Из используемых методов контрацепции чаще всего упоминаются презервативы, которыми пользуются 22% женщин. Второй по частоте упоминания метод - прерванный половой акт, на него как на метод контрацепции полагается 21% женщин. Опрос показал, что в возрастной группе от 25 до 34 лет прерванный половой акт в качестве метода контрацепции использует почти каждая третья женщина.

В свою очередь, назначенные врачом методы контрацепции, например, спираль, гормональные таблетки, имплант, вагинальное кольцо или пластырь, женщины выбирают сравнительно реже, свидетельствуют данные опроса.

В ходе опроса 87% женщин указали, что информацию о контрацепции предпочли бы получать именно от гинеколога. Хотя более половины женщин посещают гинеколога не реже раза в год, значительная часть за последние два года не обсуждала с врачом вопросы контрацепции. Более того, 39% женщин признают, что и не планируют этого делать.

Данные опроса показывают, что в возрастной группе от 18 до 24 лет каждая четвертая женщина никогда не посещала гинеколога. В то же время в этой возрастной группе информацию о контрацепции чаще ищут вне системы здравоохранения: в социальных сетях ее ищет каждая четвертая молодая женщина, а часть использует и инструменты искусственного интеллекта, например, "ChatGPT".

Президент Латвийской ассоциации гинекологов и специалистов по родовспоможению Ласма Лидака отмечает, что данные опроса высвечивают существенное противоречие: хотя большинство женщин хотят получать информацию о репродуктивном здоровье от гинеколога, на практике этот разговор часто не происходит.

Часть женщин не использует никакой контрацепции, а часть полагается на менее эффективные решения, что означает, что важные решения о здоровье нередко принимаются без поддержки медицинского работника, указывает Лидака.

Специалист подчеркивает, что контрацепция - это не только вопрос планирования семьи, но и гарантия общего здоровья женщины. По мнению Лидаки, решение об использовании контрацепции следует принимать после разговора со специалистом - гинекологом, акушеркой или семейным врачом.

Чтобы расширить возможности женщин получить консультацию специалиста по вопросам контрацепции, 14 мая по всей Латвии уже пятый год будет проходить инициатива "Свидание с гинекологом", в ходе которой женщинам будут доступны бесплатные консультации как очно, так и удаленно.

