Дата публикации: 05.05.2026
Президент Франции Эмманюэль Макрон устроил музыкальное выступление во время визита в Ереван, спев классический французский шансон, а премьер-министр Армении Никол Пашинян аккомпанировал ему на барабанах. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Во время государственного банкета в понедельник вечером Макрон исполнил "La Bohème", известную песню французского шансонье и поэта Шарля Азнавура. Премьер Армении Никол Пашинян сыграл на барабанах. Президент Армении Ваагн Хачатурян также присоединился к выступлению, сыграв несколько нот одной рукой на рояле вместе с пианистом.

Банкет в столице Армении состоялся после встречи почти 40 европейских премьер-министров и президентов. В понедельник эта страна принимала саммит Европейского политического сообщества.

На неформальном ужине в воскресенье вечером Пашинян уже удивил лидеров выступлением своей группы, сыграв на барабанах.

Шарль Азнавур, один из самых известных французских певцов шансона, родился в Париже в 1924 году в семье армянских иммигрантов и поддерживал тесные связи с Арменией.

В январе Пашинян объявил о создании своей музыкальной группы и пригласил всех на первое выступление.

Светлана Зубова
