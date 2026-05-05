Усик потерял звание лучшего боксера планеты: кто его обошел 0 511

Спорт
Дата публикации: 05.05.2026
УНИАН
Изображение к статье: Усик потерял звание лучшего боксера планеты: кто его обошел

Украинский боксер может вернуть себе этот статус уже в мае этого года.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик потерял первую позицию в самом престижном рейтинге независимо от весовой категории от журнала The Ring.

В этом рейтинге Усика обогнал японский боксер Наоя Иноуэ (33-0, 27 КО). Новоиспеченный лидер рейтинга в эти выходные успешно защитил все свои пояса в бою против соотечественника Дзюнто Накатани (32-1, 24 КО). Также в ТОП-5 рейтинга поднялся представитель тяжелого веса Дэвид Бенавидес (31-0, 25 КО), который нокаутировал мексиканца Хильберто Рамиреса (48-1, 30 КО).

Полный рейтинг лучших боксеров мира (Р4Р) по версии The Ring:

  1. Наоя Иноуэ (Япония)

  2. Александр Усик (Украина)

  3. Шакур Стивенсон (США)

  4. Джесси Родригес (США)

  5. Дэвид Бенавидес (США)

  6. Дмитрий Бивол (РФ)

  7. Дзюнто Накатани (Япония)

  8. Девин Хейни (США)

  9. Оскар Коллазо (Пуэрто-Рико)

  10. Эмануэль Наваррете (Мексика)

Напомним, что Александр Усик проведет свой бой уже 23 мая. В Египте, во время мероприятия The Ring: Glory in Giza, украинец сразится со звездой кикбоксинга из Нидерландов Рико Верхувеном (1-0, 1 КО). На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBC.

Во время пресс-конференции Усик назвал соперника "классным парнем". Тогда как голландец начал угрожать украинцу, сказав, что собирается "снести ему голову".

Наоя Иноуэ — непобеждённый японский боксёр-профессионал, выступающий в первой наилегчайшей, второй наилегчайшей, легчайшей и второй легчайшей весовых категориях.

