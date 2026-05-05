Украинский боксер может вернуть себе этот статус уже в мае этого года.
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик потерял первую позицию в самом престижном рейтинге независимо от весовой категории от журнала The Ring.
В этом рейтинге Усика обогнал японский боксер Наоя Иноуэ (33-0, 27 КО). Новоиспеченный лидер рейтинга в эти выходные успешно защитил все свои пояса в бою против соотечественника Дзюнто Накатани (32-1, 24 КО). Также в ТОП-5 рейтинга поднялся представитель тяжелого веса Дэвид Бенавидес (31-0, 25 КО), который нокаутировал мексиканца Хильберто Рамиреса (48-1, 30 КО).
Полный рейтинг лучших боксеров мира (Р4Р) по версии The Ring:
-
Наоя Иноуэ (Япония)
-
Александр Усик (Украина)
-
Шакур Стивенсон (США)
-
Джесси Родригес (США)
-
Дэвид Бенавидес (США)
-
Дмитрий Бивол (РФ)
-
Дзюнто Накатани (Япония)
-
Девин Хейни (США)
-
Оскар Коллазо (Пуэрто-Рико)
-
Эмануэль Наваррете (Мексика)
Напомним, что Александр Усик проведет свой бой уже 23 мая. В Египте, во время мероприятия The Ring: Glory in Giza, украинец сразится со звездой кикбоксинга из Нидерландов Рико Верхувеном (1-0, 1 КО). На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBC.
Во время пресс-конференции Усик назвал соперника "классным парнем". Тогда как голландец начал угрожать украинцу, сказав, что собирается "снести ему голову".
Наоя Иноуэ — непобеждённый японский боксёр-профессионал, выступающий в первой наилегчайшей, второй наилегчайшей, легчайшей и второй легчайшей весовых категориях.
