Украинский боксер может вернуть себе этот статус уже в мае этого года.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик потерял первую позицию в самом престижном рейтинге независимо от весовой категории от журнала The Ring.

В этом рейтинге Усика обогнал японский боксер Наоя Иноуэ (33-0, 27 КО). Новоиспеченный лидер рейтинга в эти выходные успешно защитил все свои пояса в бою против соотечественника Дзюнто Накатани (32-1, 24 КО). Также в ТОП-5 рейтинга поднялся представитель тяжелого веса Дэвид Бенавидес (31-0, 25 КО), который нокаутировал мексиканца Хильберто Рамиреса (48-1, 30 КО).

Полный рейтинг лучших боксеров мира (Р4Р) по версии The Ring:

Наоя Иноуэ (Япония) Александр Усик (Украина) Шакур Стивенсон (США) Джесси Родригес (США) Дэвид Бенавидес (США) Дмитрий Бивол (РФ) Дзюнто Накатани (Япония) Девин Хейни (США) Оскар Коллазо (Пуэрто-Рико) Эмануэль Наваррете (Мексика)

Напомним, что Александр Усик проведет свой бой уже 23 мая. В Египте, во время мероприятия The Ring: Glory in Giza, украинец сразится со звездой кикбоксинга из Нидерландов Рико Верхувеном (1-0, 1 КО). На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBC.

Во время пресс-конференции Усик назвал соперника "классным парнем". Тогда как голландец начал угрожать украинцу, сказав, что собирается "снести ему голову".

Наоя Иноуэ — непобеждённый японский боксёр-профессионал, выступающий в первой наилегчайшей, второй наилегчайшей, легчайшей и второй легчайшей весовых категориях.