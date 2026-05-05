Националисты шокированы: международные компании ищут в Латвии русскоязычных сотрудников

Дата публикации: 05.05.2026
В последние годы всё больше внимания уделяется использованию русского языка, и предпринимается немало усилий для его сокращения в публичной среде, пишет портал la.lv. Но, похоже, все напрасно.

Некий Давис бьет тревогу в социальной сети X: «В новом “McDonald's” в Крусткалнсе ищут сотрудников. Разумеется, наплевать на законы — уже в раздаточных буклетах указано требование знания русского языка.

Предлагаем: 1060 € (брутто) и дискриминацию по языку. Привет Государственная инспекция труда!»

Давис также опубликовал фотографии, на которых видны упомянутые буклеты:

На запись в соцсетях отреагировала и Инспекция труда, отметив: «Добрый день, информация получена и передана для проведения проверки».

В свою очередь, некий Янис жалуется: «В пятницу довелось наблюдать использование латышского языка в “McDonald's” на улице Улманя гатве. Две сотрудницы обслуживали клиентов на латышском языке (что отлично).

Как только клиенты ушли, всё общение между сотрудниками велось на русском языке. Латышу, не знающему русского, было бы невозможно там работать».

Один из пользователей отмечает, что стоит быть готовыми к тому, что вскоре в списке требуемых языков могут появиться также хинди и бенгальский.

Есть и мнение Карлиса: «Сложилось впечатление, что знание русского языка часто требуется для внутреннего общения с руководством или коллегами, которые плохо владеют латышским или не хотят на нём говорить и ожидают, что сотрудник подстроится. В сфере обслуживания работает много русскоязычных, которые слабо говорят по-латышски».

Как сообщал bb.lv, на днях большой скандал в интернет-пузыре латышских националистов вызвала история про 18-летнего юношу, которые хотел подработать на АЗС Circle K. Но не смог, так как не понимал по-русски.

