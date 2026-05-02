На бензоколонках Circle K в Риге латышей заставляют говорить по-русски – СМИ 12 8613

Наша Латвия
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: На бензоколонках Circle K в Риге латышей заставляют говорить по-русски – СМИ
ФОТО: Виталий Вавилкин

Предсказуемый отклик в интернет-пузыре латышских националистов вызвала история про 18-летнего юношу, которые хотел подработать на АЗС. Но не получилось.

Якобы на собеседовании на должность продавца на АЗС на улице Дзелзавас в Риге компания «Circle K» потребовала от соискателя — молодого человека — знание русского языка. Об этом телеканалу ТВ3 рассказала мать юноши. Поскольку сын не знает русского языка, ему, по её словам, отказали.

Санита, мать юноши, утверждает: «На собеседовании его спросили, знает ли он русский язык, так как в CV он этого не указал. Он ответил, что не знает. Ему ответили — как ты будешь общаться с клиентами? Затем задали проверочный вопрос на русском, который он не понял. Сказали, что он очень приятный и хороший и его бы взяли, если бы он знал русский язык. Он пришёл домой очень разочарованный. Спросил меня, действительно ли нужно знать русский. Я ответила, что нет, не нужно».

Не получившая рабочее место семья обратилась с жалобой в Трудовую инспекцию. Там сообщили, что если специфика работы не требует общения с иностранцами, компании, работающие на внутреннем рынке, не имеют права требовать знания русского или других иностранных языков ни в объявлении о работе, ни на собеседовании.

На событие бурно отреагировали в интернете. Например, появилось предположение, что буква «K» в названии «Circle K» означает – Krievija, то есть Россия.

Еще комментаторы предлагали друг другу больше не заправляться на «Circle K», а заливать бензин и дизель на конкурирующих АЗС. Что странно. Во-первых, «Circle K» – это канадская сеть, а Канада – боевой союзник Латвии по НАТО. А, во-вторых, подавляющее число работников «Circle K» – это латыши. То есть латыши-покупатели вознамерились наказать латышей-продавцов.

Вот образец типичного возмущения, вызванного телевизионным сюжетом:

«Когда у латышей будут такие же права, как у русских в Латвии? Чем наши дети хуже? Когда для таких недобросовестных как «Circle K Latvija» будут предусмотрены и применены серьёзные наказания?», – написал некий Юрис Бисниекс.

Ну и в спорах все забыли о росте цен на заправках – и на «Circle K», и на других – где говорят только по-латышски.

