В мае в Рижском музее фарфора пройдут мастер-классы по декорированию фарфора

Культура &
Дата публикации: 05.05.2026
LETA
Фото: porcelanamuzejs.riga.lv

Фото: porcelanamuzejs.riga.lv

В мае все желающие могут воплотить свои художественные идеи в мастерской по декорированию фарфора в Рижском музее фарфора.

Участники мастер-класса получат возможность расписать предоставленную музеем посуду, используя теплые и холодные цветовые палитры, а также специальные наклейки. Каждый сможет создать свои собственные композиции и воплотить свои творческие идеи. После обжига посуда будет пригодна для повседневного использования или станет прекрасным подарком для родственников и друзей. Готовую посуду можно будет забрать в музее в течение нескольких недель после завершения творческого мастер-класса.

Мастер-класс даст возможность почувствовать себя художником по фарфору, узнать о работе художников-керамистов, являющихся частью латвийского культурного наследия, а также приобрести навыки и умения в работе с оборудованием и красками для художников по фарфору.

Мастер-классы открыты для посетителей от 7 лет, индивидуально или в группах до 12 участников.

Мероприятия проводятся в мае со вторника по субботу, с 12:00 до 18:00, обязательна предварительная запись.

