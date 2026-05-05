В мае все желающие могут воплотить свои художественные идеи в мастерской по декорированию фарфора в Рижском музее фарфора.

Участники мастер-класса получат возможность расписать предоставленную музеем посуду, используя теплые и холодные цветовые палитры, а также специальные наклейки. Каждый сможет создать свои собственные композиции и воплотить свои творческие идеи. После обжига посуда будет пригодна для повседневного использования или станет прекрасным подарком для родственников и друзей. Готовую посуду можно будет забрать в музее в течение нескольких недель после завершения творческого мастер-класса.

Мастер-класс даст возможность почувствовать себя художником по фарфору, узнать о работе художников-керамистов, являющихся частью латвийского культурного наследия, а также приобрести навыки и умения в работе с оборудованием и красками для художников по фарфору.

Мастер-классы открыты для посетителей от 7 лет, индивидуально или в группах до 12 участников.

Мероприятия проводятся в мае со вторника по субботу, с 12:00 до 18:00, обязательна предварительная запись.