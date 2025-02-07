Евросоюз не стал продлевать потолок цен на газ, решение об использовании которого действовало до 31 января нынешнего года. Насколько оправданна уверенность Европы в том, что энергетический кризис 2022 года не повторится, — разбирался Forbes.

Потолок цен на газ был придуман на волне испуга от ценовых «качелей» 2021-2022 годов, констатирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. «Тогда было ощущение, что огромные амплитуды ценовых изменений могут потрясать рынок еще год-два, — напоминает он. — На самом же деле цены стремительно пошли вниз уже зимой-весной 2023 года, когда пришло понимание, что рынок ЕС адаптировался к потерям российского экспорта намного быстрее ожиданий, прежде всего за счет резкого и устойчивого сокращения спроса. С тех пор потолок в €180 за МВт·ч, или чуть менее $2000 за тысячу кубометров выглядел явным и, я бы даже сказал, диковинным анахронизмом». Хотя ситуация на европейском рынке газа остается непростой и довольно напряженной, и в 2025 году она выглядит хуже, чем в 2024-м, но ничего даже отдаленно напоминающего события 2022 года рынку не грозит. «Поэтому отмена потолка цен — не более чем формальность», — делает вывод Белогорьев.

Потолок цен на газ был инструментом давления на Россию, который должен был показать, что ЕС не готов покупать российский газ по очень высокой цене, полагает главный стратег инвестиционной компании «Вектор капитал» Максим Худалов. «Сегодня есть все предпосылки для нового витка цен на газ, но теперь это будет в основном газ из США, — говорит он. — ЕС убирает этот ненужный инструмент, в первую очередь, чтобы не портить отношения с США, газовая зависимость от которых у Европы абсолютно реальная».

Угроза роста цен на газ, при которых потолок мог бы быть применен, миновала, согласен эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Хотя, по его прогнозу, стоимость газа в Европе с учетом отмены украинского транзита и общей экономической ситуации будет расти. «С окончанием отопительного сезона газа в хранилищах останется не так много, значит, придется его где-то закупать, — говорит Митрахович. — Цены будут высокими, пока на рынок через два-три года не пойдут новые объемы СПГ из США либо пока не нормализуются отношения ЕС с Россией, в зависимости от того, что произойдет раньше. С точки зрения элементарной базовой логистики, экономики и географии, конечно, последнее лучше. Но для этого должны быть какие-то компромиссы по политическим вопросам». По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в подземных хранилищах ЕС на 2 февраля 2025 года составили 52,65% по сравнению с 69,25% год назад.

Европа полностью оптимизировала свою газовую инфраструктуру, что значительно уменьшает риски перебоев и кризисов наподобие 2022 года, говорит руководитель аналитического центра европейского брокера Mind Money Игорь Исаев. «Поскольку Европа диверсифицирует источники газа, СПГ приобретает все более стратегическое значение в энергетической безопасности ЕС, особенно в 2025 году, — отмечает он. — Это помогает снизить зависимость от российского трубопроводного газа и обеспечить стабильность на фоне возможных новых ограничений. Активное развитие СПГ-терминалов и транспортных систем создает устойчивую сеть поставок».