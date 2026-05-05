«Латвийская налоговая политика разогревает экономику Эстонии» - эксперт

Дата публикации: 05.05.2026
Изображение к статье: На кого работает министр финансов ЛР Арвилс Ашераденс?

На кого работает министр финансов ЛР Арвилс Ашераденс?

ФОТО: LETA

О поддержке эстонской экономики, которую оказывает правительство Латвии, пишет Neatkarīgā со ссылкой на эксперта Ленно Ускула, главного экономиста одного из крупнейших банков соседней республики.

«Продажи топлива в Эстонии в январе выросли на 19,3%, что обусловлено повышением акцизного налога в Латвии, подчеркивает Ленно Ускула. В результате, больше латвийских компаний и жителей Латвии отправились в Эстонию за топливом. Поскольку на топливо приходится более 20% от общего розничного оборота Эстонии, это привело к увеличению общего розничного оборота, отметил экономист.

Согласно данным Эстонского департамента статистики, оборот эстонских розничных компаний в марте составил 975 миллионов евро. По сравнению с тем же месяцем 2025 года продажи выросли на семь процентов, причем наибольший рост наблюдался у компаний, занимающихся розничной продажей автомобильного топлива».

«Это произошло из-за повышения акцизного налога на топливо в Латвии, что привлекло в Эстонию больше компаний и людей для заправки. Поскольку доля топлива в общем объеме розничной торговли составляет более 20%, это значительно увеличит общий объем продаж», - говорит господин Ускула.

#Эстония #Латвия #компании #топливо #розничная торговля #налоговая политика #экономика #статистика
Оставить комментарий

